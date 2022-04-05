北京累计接种新冠疫苗超6000万剂次 呼吁老人及时接种

接种疫苗是预防感染新冠病毒后导致重症、危重症和死亡的有效措施。截至2022年4月3日，北京累计报告接种新冠病毒疫苗6039.87万剂次，累计接种2294.72万人，累计完成加强免疫接种1522.66万人，但老年人群特别是高龄老年人的接种比例还不够高。呼吁符合条件的人群，尤其是老人和儿童尽快接种疫苗，如已经完成基础免疫半年后请及早进行加强免疫接种。

这是北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在今天召开的北京新冠肺炎疫情防控工作发布会上表示的。

她说，截至2022年4月3日，北京累计报告接种新冠病毒疫苗6039.87万剂次，累计接种2294.72万人，累计完成加强免疫接种1522.66万人。60岁及以上老年人累计接种882.70万剂，接种337.20万人，接种的老年人最年长者106岁，第一剂接种率为78.45%。

她指出，奥密克戎变异株传染性强、传播速度快，高龄、合并基础性疾病且未接种疫苗的老年人群感染后出现重症和死亡的风险明显增加，因此，老年人除了要做好个人防护之外，及时接种新冠疫苗显得尤为重要。有的老年人和子女觉得呆在家里不出门，或者住在养老院里不出去，因此感染风险很少，没有必要接种，这种想法是极其错误的。现在随着奥密克戎变异株的流行，老年人不出门、住在养老院不出去，但是会接触子女和工作人员，如果无症状感染者回到家里，势必就会给家中老人带来感染的风险，甚至感染后发生重症的风险。

她强调，接种加强针可以明显提高体内抗体水平和疫苗保护效果，所有完成基础免疫满6个月18岁及以上人群务必及时接种加强针。

她称，国家卫健委通报，目前中国已有超2亿老年人完成新冠疫苗全程接种，各项研究数据证明，疫苗对于老年人具有良好的安全性和有效性。

她指出，接种疫苗仍是预防感染新冠病毒后导致重症、危重症和死亡的有效措施，目前北京市老年人群特别是高龄老年人的接种比例还不够高。没有接种疫苗的老年人尽快接种疫苗，已经完成基础免疫的老年人尽快进行加强免疫接种，保护自己，也是保护家人。(记者 杜燕)