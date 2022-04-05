20分钟出结果 我研发出新冠病毒快检新方法

新冠病毒快检出结果的时间可缩短至20分钟，31日，武汉大学中南医院医学研究院公布了由该院殷昊、张楹教授团队合作研发出一种新型新冠病毒快速核酸检测方法，该成果在线发表于最新一期《自然·生物医学工程》杂志。

在新冠病毒及变异毒株不断传播的背景下，快速筛查对于病源检测、控制疫情的传播十分重要。目前国家采用的是RT-qPCR新冠病毒检测法，也被称为检测金标准。该方法由于依赖于实验室专业仪器的使用和专业人员操作，从采样到出结果大致需要6小时。

武汉大学中南医院医学研究院、教育部免疫与代谢前沿科学中心殷昊教授与张楹教授课题组开发出了一种新的核酸快速检测方法sPAMC，该方法具有高灵敏度、高特异性、操作便捷且快速的特点。

研究人员采用该方法共检测了204个咽拭子样本，在新冠病毒真实样本中达到94.2%准确度并无一例假阳性，仅需20分钟就能检测病毒，而且便携式紫外灯或蓝光灯照射即可观察到结果，使检测的便利性大幅提高。（记者刘志伟 通讯员高翔）