单人单检价格不高于每人份28元

本报北京4月4日电 （记者叶紫）为适应新冠病毒肺炎疫情防控的形势变化，降低大规模核酸筛查和高频率检测的成本，国家医疗保障局办公室、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组近日联合印发《关于降低新冠病毒核酸检测价格和费用的通知》，明确单人单检降至不高于每人份28元、多人混检统一降至每人份不高于8元。

通知明确，各省份应在2022年4月8日前完成调价工作，确实存在特殊情况的省份，可延后至2022年4月30日前完成调价工作。

各省份医保部门参考目前全国已有的挂网采购价格，在4月30日之前，通过组织实施集中采购、竞价挂网、参与跨省联盟采购、区域价格比较等多种方式，使公立医疗机构可以将新冠核酸检测所需扩增试剂、提取试剂、采样器具等物耗成本降至单人单检价格的50%以内。

公立医疗机构开展新冠病毒核酸检测服务，应同时提供单人单检和多人混检两种服务选项，在符合疫情防控规定的前提下，允许“愿检尽检”的群众自愿选择。