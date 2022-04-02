哈尔滨市保春耕调整疫情防控措施 有序恢复农资经营活动

哈尔滨市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部1日晚发布第57号公告，主要内容包括有序恢复农资经营活动、有序放开农业生产出行限制、有序畅通农资运输绿色通道等举措，以最大限度减少疫情防控对春耕生产的影响。

公告说，哈尔滨市农资经营、农机具及配件经销维修等经营场所和门店有序恢复经营，要严格落实错峰限流、日常消毒、员工健康监测等各项防控措施，并对所有进入人员严格执行“扫码(健康码+行程码)、测温、戴口罩”、查验48小时内核酸检测阴性证明等防控措施。

无疫情乡镇的各类农业新型主体和农户实行“两点一线”作业模式，在本辖区内作业出行不受限制；跨乡镇作业的须提前向作业地所在村(屯)报备，进出时对农业机械进行消毒，人员须持48小时内核酸检测阴性证明，“点对点”作业往返，不得乘坐公共交通工具。居住在城镇的农户，须持48小时内核酸检测阴性证明有序返乡开展农事活动，正在进行医学观察和健康监测的人员暂缓返乡。禁止哈尔滨市行政区域外涉疫地区人员来哈开展农业生产、务工活动。

对运送农业生产资料、农机具的车辆，允许实行跨区域“点对点”运输，司乘人员须全程封闭管理，无接触式卸货交接。对封控区、管控区内居民和正在实行医学观察、健康监测的农户，由各乡镇、村屯统一组织农资代购、代取、代贮、代管及代耕服务。

哈尔滨市符合疫情防控标准的汽修门店有序恢复经营，实行预约制，并要严格落实错峰限流、日常消毒、员工健康监测等各项防控措施，对所有进入人员严格执行“扫码(健康码+行程码)、测温、戴口罩”、查验48小时内核酸检测阴性证明，瞬时接待顾客人数不得超过维修工位总数。(完)