清明假期北京最高气温24℃

记者从北京市气象台获悉，清明节期间（4月3-5日）本市天气以晴到多云为主，气温较前期明显回升，白天最高气温20℃～24℃，夜间最低气温7℃～8℃。

受冷空气影响，昨天中午到前半夜，北京出现了4级左右偏北风，阵风6、7级，山区阵风更大一些。受短波槽影响，傍晚到前半夜，天空云量较多，西部北部还出现了零星小雨或小雨。这波冷空气过后，北京将进入升温通道。从今天起，北京气温逐步回升，今天白天最高气温将升至18℃。气象部门预计，清明假期期间，北京天气晴到多云，气温继续节节攀升。3日最高气温20℃，4日最高气温22℃，5日最高气温将升至24℃，下周最高气温出现在6日，将达到26℃。虽然白天气温不断创新高，但近期的夜间气温还不能稳定在10℃以上，而是徘徊在7℃至8℃。昼夜温差大，气象部门提醒，对气温变化敏感的人群需注意及时调整着装。

需要提醒市民的是，3日午后北京有3、4级偏南风，阵风可达6级左右，天干物燥，清明祭扫、郊游踏青时要注意用火安全。此外，近期本市春季致敏花粉已进入高峰期，尤其是近期以柏科花粉为主，致敏性强，花粉易敏人群外出务必加强健康防护，要远离植物繁茂区域。此外，中国气象局在昨天召开的新闻发布会上介绍，清明节假期（4月3日至5日），全国大部分地区以晴或多云天气为主，南北方都将回暖；南方虽然近日阴雨频繁，但清明节假期时将不再“雨纷纷”。整个假期，除了西南一带有些阴雨雪天气之外，全国大部地区都将迎来近期少有的平静天气。

据中国天气网气象分析师闵裕秋介绍，今年清明节假期，冷暖空气均偃旗息鼓，气温将稳步上升，不再有大范围降水，全国大部地区将迎来近期少有的平静天气。整个假期，除了西南一带有些阴雨雪天气之外，南方其他大部地区雨水退场，迎来降雨间歇期。清明节假期期间，北方气温回升速度更快。假期中，预计多地的最高气温将连创新高，如北京假期首日的最高气温就将迈入20℃，随后两天还将继续走高，5日或达到24℃。

据中国天气网气象分析师张娟分析，近期由于冷空气频繁，入春进程有所停滞，但是3月上中旬中东部多地异常偏暖，入春进程偏快，所以现在的春季范围并没有比常年同期偏小。预计随着清明节假期北方大部地区气温回升，届时华北一带有望入春。