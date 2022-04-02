世界孤独症日：多一份了解 少一份误读

人民网北京4月2日电 （记者乔业琼）孤独症是一种神经发育障碍，据有关统计，我国孤独症患者可能超1000万。4月2日是“世界孤独症日”，让我们对他们的“孤独”多一份了解，少一份误读。

警惕早期“五不”症状

孤独症人士从外表一般很难看出残障特征，但行为表现却可能让人觉得很另类，甚至产生各种误会或冲突，其实，这些都是由他们在语言、社会交往障碍、兴趣狭窄和刻板重复行为等方面的缺陷所导致。北京市海淀医院精神保健科副主任医师汪静介绍，自闭症的主要症状包括社交和语言障碍，以及重复刻板行为。

如何及早发现孤独症？汪静表示，发现孩子没有或很少目光交流，语言交流不畅，总是不合群，一个人在角落里面玩，有奇怪动作和兴趣时，就需要重视了。

自闭症的早期表现症状可以总结为“五不”(“五少”)。不(少)看：目光接触异常，对人尤其是人眼部的注视减少；不(少)应：幼儿对父母的呼唤声充耳不闻；不(少)指：缺乏恰当的肢体动作，无法对感兴趣的东西提出请求；不(少)说：多数自闭症患儿存在语言功能延迟；不当：指不恰当的物品使用及相关的感知觉异常，包括旋转、排列以及对物品的持续视觉探索。

首都儿科研究所保健科主治医师张丽丽表示，在母亲哺乳或对着婴儿微笑时，即使是三四个月的小婴儿也是有回应的。如果孩子听到声音不理、不看、不说、不笑、不能辨认，也可能是孤独症的表现。

让尊重和关爱落在实处

如何尊重和关爱孤独症人士？对此，中国精神残疾人及亲友协会副主席兼秘书长、孤独症工作委员会主任委员郭德华表示，了解才能理解，理解才能关爱，关爱才能接纳，不排斥、不拒绝孤独症人士是社会文明的基本要求。在日常生活中，可以做很多事情，让尊重和关爱落在实处。比如：

1、全力信任支持。孤独症人士具有刻板的认知和行为特征，不容易转换环境，不喜欢改变，有时会给人固执的感觉，需要周围人多些温柔以待，力所能及帮助他们；

2、增加社区融合。社区是每个人重要的生存环境，社区融合是促进孤独症人士融入社会的最好策略；

3、积极尊重鼓励。尊重孤独症人士的同时，也要尊重那些帮助孤独症人士的相关专业人员，为他们的成长和执业环境提供支持；

4、关心支持家长。家庭是孤独症人士最重要的生存港湾，由于社会不理解、长期的精神和经济压力，孤独症家长是最需要关心、鼓励和支持的群体；

5、努力消除歧视。孤独症人士存在表达、交流障碍，有些刻板行为，缺乏自我保护的能力，但他们有与人有关的一切权利，应该得到支持和保障。

郭德华说，其实，孤独症人士只是存在一些社会交往障碍，他们的行为特质，不是态度问题，而是技能不足导致的，要正面看待他们存在的问题，多宣传他们的积极特征。（综合人民网、新华网、中新网等）