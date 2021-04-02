世界孤独症日：消除歧视与偏见 让孤独症人群不再孤独

人民网北京4月2日电 (记者乔业琼) 4月2日是第14个世界孤独症日，今年的主题聚焦孤独症人群的教育与就业问题，为此，人民网专访中国精神残疾人及亲友协会副主席兼秘书长、孤独症工作委员会主任委员郭德华。

科学认知 才能正确理解其行为

记者：自从设定世界孤独症日以来，每年都会有一个主题。今年的主题为何定为“共同努力，关注与消除孤独症人士教育和就业障碍”？

郭德华：我国孤独症事业经历了近四十年的发展历程，在早期康复、社会认知和政策支持等方面有很大进步，但整体而言，孤独症群体服务与支持不平衡、不充分的情况仍非常突出。

特别是在教育和就业领域，仍存在很多障碍，导致早期康复成果消减，家庭可持续发展受挫。其实，与其他疾病一样，孤独症只是一种病症，既不可怕，也不神秘，孤独症人士既不是天才，也不是怪人，科学认知孤独症，才能正确理解其行为。所以，我们倡议全社会“共同努力，关注与消除孤独症人士教育和就业障碍”。

记者：在职场中，孤独症人士有哪些表现？背后的原因是什么？

郭德华：其实，孤独症人士只是存在一些社会交往障碍，他们的行为特质，不是态度问题，而是技能不足导致的，要正面看待他们存在的问题，多宣传他们的积极特征。在职场中，孤独症人士经常会有以下表现：

1、关注细节。这是孤独症人士共同的认知特点，对细节特别在意和了解，但不注重整体；

2、显得刻板。孤独症人士行为举止有时会显得刻板，不善变通，不喜变化；

3、缺乏交流。孤独症人士普遍存在沟通交流障碍，一般只有必要的交流，缺乏灵活应变；

4、不懂人情。孤独症人士很难理解他人的喜怒哀乐，不会开玩笑，更不会“讨好”上司或同事；

5、合作困难。因为缺乏语言和眼神交流，且难以理解他人内心状态，所以合作性工作对孤独症人士来说是很大的挑战；

6、言行失当。在焦虑时，孤独症人士有时会有晃动手或身体的行为，偶尔会自言自语，停止工作；

7、转换困难。在工作中，孤独症人士需要不变的程序和环境，或者提前完整告知，否则难以转换或切换工作；

8、情绪波动。不合适的环境、没有告知的变化、任务难度超出其能力等，都会引起孤独症人士情绪波动，偶尔会情绪崩溃；

9、难以回应。在职场中，孤独症人士更习惯专注于自己的工作，对同事的要求或交流可能无法正确回应等。

点滴努力 让尊重和关爱落在实处

记者：尊重和关爱孤独症人士，我们普通人能做什么？

郭德华：了解才能理解，理解才能关爱，关爱才能接纳，不排斥、不拒绝孤独症人士是社会文明的基本要求。在日常生活中，我们可以做很多事情，让尊重和关爱落在实处。比如：

1、全力信任支持。孤独症人士具有刻板的认知和行为特征，不容易转换环境，不喜欢改变，有时会给人固执的感觉，需要周围人多些温柔以待，力所能及帮助他们；

2、增加社区融合。社区是每个人重要的生存环境，社区融合是促进孤独症人士融入社会的最好策略；

3、积极尊重鼓励。尊重孤独症人士的同时，也要尊重那些帮助孤独症人士的相关专业人员，为他们的专业成长和执业环境提供支持；

4、关心支持家长。家庭是孤独症人士最重要的生存港湾，由于社会不理解、长期的精神和经济压力，孤独症家长是最需要关心、鼓励和支持的群体；

5、努力消除歧视。孤独症人士存在表达、交流障碍，有些刻板行为，缺乏自我保护的能力，但他们有与人有关的一切权利，应该得到支持和保障。