中国疾控中心：接种新冠病毒疫苗的获益远远大于风险

人民网北京4月1日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，接种疫苗是预防传染病最有效、最经济、最便利的一项措施。接种新冠病毒疫苗的获益远远大于风险。

“接种疫苗的获益是有预防疾病的效果，包括预防感染、预防发病、预防重症和预防死亡。”王华庆介绍，新冠病毒疫苗可以显著降低重症和死亡，这是主要的获益。有研究显示，全程接种疫苗后，可以把重症和死亡的风险降低90%以上。

“接种疫苗的风险主要是指接种疫苗时出现的不良反应。目前，所有应用的疫苗出现严重的不良反应是十分罕见的，发生机率在百万分之一左右。”王华庆说。

王华庆还表示，近期资料显示，在全程接种疫苗，也就是至少接种2剂次疫苗的全人群中，感染新冠病毒后的病死率是0.1%，而没有接种疫苗或接种1剂次疫苗的全人群中，感染新冠病毒后的病死率是1.91%，两者相差近20倍。