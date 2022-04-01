因身体原因无法接种新冠疫苗 该如何做好防护？

当前，我国新增本土感染者数量仍处于高位，疫情仍在发展阶段。接种新冠疫苗是预防感染后发生重症和死亡的最好措施，然而有一部分群体因身体原因无法接种，他们特别是其中高龄和患有基础疾病的人群该如何做好防护？

如果无法接种疫苗 要从四方面做好自身防护

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在日前召开的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，截至目前，接种新冠疫苗是预防感染后发生重症和死亡的最好措施。

因一些特殊情况不能接种疫苗，或者暂时不能接种疫苗，应该如何做好自身防护？对此，王华庆给出四点建议：

王华庆同时提醒，要保护好老年人，老年人周围的人，要做好个人防护，尤其家里和其他接触老年人的人要打疫苗，对老年人是一种保护。另外，如果健康码发生异常，建议不要再去接触老年人，一旦感染，传染给老年人，风险非常大。

无症状感染者的比例增高是否意味着新冠病毒的危害越来越小？

本轮疫情中无症状感染者比例增多，不少公众疑惑这是否意味着新冠病毒的危害越来越小、新冠病毒正在向流感化发展。

近日上海确诊病例和无症状感染者增加。位于上海浦东新区的新国际博览中心正紧张施工，将成为上海又一家收治轻症和无症状感染者的集中隔离点，设计床位超过15000张。图为新国际博览中心隔离区域内景（3月30日摄）。新华社记者 丁汀 摄

对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，随着人群新冠疫苗的接种比例越来越高，人群对新冠病毒的免疫力不断提高，加上奥密克戎变异毒株本身的致病性不及其他毒株强，感染者的临床严重性按照每百名发病人数的比例统计，确实有所下降。

但吴尊友强调，无症状感染者只是一个时点状态的概念，今天的无症状感染者到明天或后天也可能变成轻型或普通型病例，人们应该更关注其传染性的高低。

对此，吴尊友介绍，奥密克戎毒株由于其传播速度快、感染人数多，疫情造成的死亡总数及社会危害与影响，并没有因此而减轻。这也提示，奥密克戎毒株流行的危害依然是严重的，新冠肺炎不是“大号流感”。

尤其对于我国这样的人口大国，一个非常小的发病率或死亡率，乘以14亿的人口基数，绝对数就会很大。只有做到动态清零，才能消除疫情隐患，才能规避大规模人群感染可能造成的医疗资源挤兑，才能预防大量的老人或有基础疾病者等可能出现的死亡。（文案/海报：王莹 ）