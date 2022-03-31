现代牧业：2021年销售收入70.78亿元 同比增长18%

3月29日，中国现代牧业控股有限公司公布2021年全年业绩，销售收入70.78亿元，同比增长18%。现金EBITDA录得24.34亿元，同比增长7%，公司净利润10.33亿元，同比增长32%。

对于该成绩，业内人士认为，现代牧业多措并举是业绩突破的主要原因。现代牧业主要举措如下：自有牧场加速自繁，牛群自繁增长率达到了6.4%；抓整合并购，2021年分别完成了中元牧业、富源国际100%股权并购，澳源牧业52%和宁夏阜民丰90%的股权收购，共增加奶牛约9万头；创新以租代建运营模式，启动中国乳业产业园和林格尔万头牧场战略合作项目，并在新疆成功布局现代牧业首座规模化牧场。截至2021年底，奶牛存栏量达到35.4万头，同比大幅增长43%。

2021年，国内牛奶需求突显，现代牧业奶价同比增长7%。通过优化奶牛基因、投资热应激改善设施、持续改善奶牛舒适度、提高牛群健康水平，现代牧业成乳牛年单产达11.3吨（2020：11.1吨）。同时，加大销售力度，原料奶产量实现历史性的突破，达161万吨，同比增长8%。

秉承“牧育健康牛”的养殖理念，现代牧业致力打造更智慧、更绿色的生态牧场，在牧场的智慧大脑“一牧云”系统全面上线的基础上，全面推出云雀质量信息管理系统及牧安云安环管理系统，依靠信息化、智能化系统实现传统牧场智慧转型。

在抓好源头质量的基础上，现代牧业品牌奶业务以“好牛自然产好奶”进行全产品线布局。品牌奶销售收入同比增长超22%至15亿元，联营公司利润贡献同比增长17%至3600万元。

此外，现代牧业关注成本管理。一方面加强成本管控，通过可持续的单产提升、准确市场节点把握、配方与物料市价紧密联动调整、精准饲喂执行保障等有效措施，平抑了饲料价格上涨的影响；另一方面，通过挖潜节流，大力推行对标改善提升效益，销售费用率、行政费用率及融资成本率均得到有效控制，其中销售费用率、行政费用率分别下降至2.6%、5.4%，融资成本率下降至3.74%。

响应国家减少耗能和碳排放的号召，现代牧业在2021年正式启动双碳项目，全面开启了集团减碳绿色发展之路。

对于未来发展，现代牧业执行总裁兼执行董事孙玉刚表示：“做大做优做强奶业，现代牧业责无旁贷。2022年，集团将紧紧锚定五年领跑计划目标，汇众智、聚众力，把握行业机遇，提升内增效益，再创业绩高峰。以'横向做宽，纵向做深'为业务指导方针，依托奶牛养殖，在做强核心业务的基础上，进军饲料板块、打通交易平台、培育育种业务、发展肉牛产业，以整合地草资源为抓手，进一步完善全产业链布局，提高综合业务能力，将现代牧业建设成为全产业链运营的一体化牧业集团，推动中国奶业高质量可持续发展。”