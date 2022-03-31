瞿佳：以信息化手段织好近视防控一张“网”

近日，国家眼视光工程技术研究中心主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳做客由人民健康推出的《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）专家解读系列栏目，针对儿童青少年近视防控相关内容进行解读分享。他认为，近视防控要抓早、抓小，同时，要建设、利用好信息化平台，赋能近视防控与全民眼健康工作。

《规划》明确提出，到2025年，力争0至6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上，儿童青少年眼健康整体水平不断提升。瞿佳认为，《规划》主要体现了抓早、抓小、从小做起的眼健康理念。眼健康贯穿全人群全生命周期，要从儿童发育的关键期和敏感期着手，及早发现、解决问题，强化预防保健，为整个眼健康的全生命周期打好基础；《规划》提出覆盖90%以上这一量化目标，主要体现该项工作的全面性、系统性、重要性，即不论东部、中部、西部地区，也不论是农村还是城市，都要求对眼健康高度重视，基本上达到全覆盖。

瞿佳介绍，以儿童青少年近视防控“温州模式”为例，政府部门高度重视、教医协同、全方位联动、数字化支撑等举措，为近视防控提供了许多有益经验。浙江省温州市于2018年启动“明眸皓齿”工程，主动承担创建第一批全国儿童青少年近视防控改革试验区。聚焦百万学生，打造全覆盖近视数据智控平台，截至目前已进行了8次高时效、全市域超百万中小学生的视力普查，精准掌握全市学生近视率、高度近视率、矫正率等数据，并提供及时的个性化预警和就医指导。

对于《规划》中提到的有效推进儿童青少年近视防控和科学矫治工作，瞿佳建议，要建立眼科相关的国家医学中心和国家区域医疗中心，发挥提纲挈领、纲举目张作用。同时，要注重眼科人才队伍培养，开设相关医学专业，完善人才培养机制，为儿童青少年视力健康、视觉发育、近视防控等工作做好人才储备。此外，要通过多举措减少高度近视的发生，针对遗传、环境等影响因素做好相关研究与防控。

瞿佳说：“从医疗角度着手，还应该通过创新研发，推出更多、更新的器具、药品、诊疗技术手段等来防控近视。例如低浓度阿托品、OK镜、框架眼镜等方式方法还有待进一步创新探索。”

针对《规划》中提出的强化0-6岁儿童眼健康服务平台建设相关内容，瞿佳认为，建好平台要充分运用大数据、互联网等技术手段，以信息化赋能近视防控工作。

2021年6月，教育部印发了《关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》，要求切实落实学生健康体检制度和视力监测制度，每年春季和秋季学期分别报送一次中小学生视力监测结果。“从温州经验来看，信息化平台对于儿童青少年近视防控工作至关重要。推进儿童青少年视力健康电子档案建立，‘一人一档’‘档随人走’有利于织好近视防控这张‘网’，做到‘心中有数’。”瞿佳说：“随着儿童眼健康服务平台的建设完善，将来也能够与全国眼健康平台建设形成衔接，像白内障、角膜病、糖尿病视网膜病变，甚至高血压、老年痴呆等全身病也可以和眼睛的一些数据合并参考，为推进整个人的全面健康做好配套服务。”