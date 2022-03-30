Babycare宣布将在全国18个城市建设100个移动母婴室

3月28日，母婴新消费品牌Babycare举办线上发布会，联合天猫超级品牌日发布《中国理想生活母婴趋势》报告，并提出相应的场景化解决方案，致力于为新一代父母打造理想生活。发布会上，该品牌宣布将在全国18个城市建设100个移动母婴室。

会上，该品牌创始人以旗下产品设计理念为例，阐述了对用户的深度观察和需求分析，分享了“为爱 重新设计”的品牌理念。“做好消费类品牌，首先要让用户‘住在心里’，还要经过多年的努力沉淀和对产品的精致打磨，为用户提供优质服务体验。秉持‘父母之心’设计每一款产品。品牌只有与用户价值共鸣，才能进行更好的行为互联。”该创始人说。

“我们作为一个消费类品牌，致力于为婴幼儿和新生代父母提供新的生活方式。”这位创始人还表示，“打破常规和传统，探索宝宝和父母真正的诉求，是品牌的使命。懂用户所想、知用户所需，不断地去设计、改良产品为给他们提供更好的使用体验是一个品牌价值的体现和延伸。”

会上，Babycare首席品牌官王诗蕊解读了《理想母婴生活趋势报告》。“新生代父母在购买母婴产品时的需求已不满足于性价比高、实用性强，而是将悦己诉求和婴幼儿健康等方面兼顾其中。基于此，对相关产品进行升级也是希望能够让新生代父母拥有一个更轻松、更愉悦的育儿状态。我们认为只有改变母婴产品‘不舒适’的情况，多创新、多倾听客户需求，才能做出优质的产品。”王诗蕊说。

发布会最后，Babycare宣布，后续将在全国8个省、18个城市的百余个交通枢纽及医院场馆内，联合共建100个移动母婴室，更好地为母婴群体服务。