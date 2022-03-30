处于发展临界点的陪诊服务该何去何从

近年来，陪诊服务逐渐走进公众视野。数据显示，过去一年有2.6万人在淘宝搜索“陪诊”。据不完全统计，淘宝、京东等电商平台上提供陪诊服务的店铺超过500家，生意好的店铺月销达上千单。目前陪诊员遍布北京、上海、广州、杭州等多个城市，既有自由职业者，也有看护机构的员工。（3月29日《人民日报海外版》）

陪诊作为一种全新的服务，其前期发展需要一个相对宽松的环境。陪诊员属于社会涌现出的新职业之一，他们当中有不少具有医学专业背景，具备看护能力，至少对医院比较熟悉。他们利用自身的专业技术、体力和时间，在提供服务满足社会需求的同时，也增加了个人收入，可谓利人利己。陪诊员如何服务、怎么收费等，都没有现成的规定，需要他们“摸着石头过河”，假如一开始就推出许多条条框框，就会束缚创新，制约这个新职业的发展。

陪诊服务发展到某个特定阶段，势必会显露一些问题。比如，一些骗子很可能盯上这个行业，通过虚假陪诊来行骗。又如，陪诊员在拿检查单、病历，以及陪伴服务对象进行诊疗时，难免要接触到敏感的医疗隐私，一旦泄露，将对服务对象造成很大的伤害。还如，陪诊过程中还可能出现意外，涉及到责任划分问题，尤其是，陪诊员是否可以成为服务对象的临时监护人，监护期间的法律责任如何界定，都充满了疑问。此外，陪诊的收费和服务质量等，都还缺乏相应标准，一旦出现纠纷，难以判断是非。这些问题，都需要得到及时化解。

可以说，当前陪诊服务正位于发展临界点，面临何去何从的难题。随着陪诊服务的数量正在迅速增加，电商广泛涉足，陪诊服务机构等公司化运营模式也已普遍出现，此时若不制定好规则，就容易催生出一些乱象，将这个新兴职业引入歧途。树木的成长需要及时整枝培土，人的成长需要不断教化和引导，陪诊员这个新兴职业的成长，也需要及时干预。

只有为陪诊服务立好规矩，行业才能有更好的发展前景。陪诊只是一种相对简单的服务，患者所需要的还有其它代理服务，比如代理监督医疗行为和维权，代理履行家属义务，代理办理基本医保和健康保险报销业务等等。此外，陪诊也可与养老陪伴联系在一起，形成陪伴方面的“医养结合”。陪诊服务具有广泛的前景和丰富的内涵，可以有所作为的方面有很多。

陪诊服务是社会创新的产物，利于化解老人、孕妇、残障人士等特殊人群看病无人陪护等难题。在社会老龄化程度日益加剧等背景下，陪诊服务需求有望出现快速增长。将可能出现的问题提前化解，也使其优势得到尽量发挥，陪诊服务才能变成贴心、价廉、优质的服务，为化解看病难再添新途径和新力量。