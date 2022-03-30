疫情流行期间如何“稳住”身心健康

2021年是特殊的一年，在世界多年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响下，健康成为所有人不得不面对的生活命题。3月29日，丁香医生发布《2022 国民健康洞察报告》（以下简称《报告》），基于 60420 个样本在健康观念、健康行为、健康消费习惯等多维度的数据洞察，将“稳住”提炼为 2021 年国民健康关键词，对2021年国民健康状态做出了回望与总结。（3月29日《经济参考报》）

这份《报告》客观分析了疫情期间民众的心理和行为改变，以及这些改变对于健康造成的实际影响。《报告》指出，对于疫情这个不确定性的健康影响因素，人们的信心最宝贵。事实也的确如此，回顾过去一年，“稳住”成为所有人生活的底色，在健康方面“求稳”，是疫情影响之下的普遍心态。

从《报告》中可以看出，民众的健康观念与健康状况，都出现了一些可喜变化。疫情威胁健康，民众就更加珍惜健康，各种健康产品热卖，购买健康保险的人也增多，民众普遍养成了戴口罩、勤洗手、不聚集等良好生活习惯。此外，民众对于疫苗的重要性也大幅提升，过去经常受到冷遇的疫苗如流感疫苗等，也都成为“抢手货”。不仅如此，一些比较生僻的医学术语，如核酸检测、抗原检测、群体免疫等，都变成了民众耳熟能详的日常用语，民众的健康素养明显提升。显然，要想“稳住”身心健康，这些积极变化都应该持续保持下去。

与此同时，疫情给健康也带来一些消极影响。除了染上疫情会直接影响健康之外，其它一些间接影响也不可忽视。《报告》显示，2021年人们平均存在4.8个健康困扰，排在TOP3的分别是情绪、身材和皮肤问题。随着绝大多数人的外出活动减少、“宅”在室内的时间增加，与2021年相比，身材焦虑首次超过了皮肤困扰。而受眼睛问题困扰的人数比例则达到31%，升高趋势明显。因此，要想“稳住”身心健康,这些不利于健康的影响因素应尽量克服和消除，尤需重视的是，在各种健康困扰中，焦虑、抑郁等情绪困扰依然稳居第一。情感、职场、家庭等社会现实压力，持续扰乱着人们紧绷的神经。在维护心理健康方面，除了个人需要重视心理问题、做维护自身心理健康的第一责任人之外，社会化的服务如心理咨询等，也必不可少。

在疫情形势依然复杂严峻的当前，该“稳住”的不止是个人的身心健康，而且还有对待疫情的态度。可以说，“稳住”对待疫情的态度，应该作为“稳住”身心健康的重要组成部分。当前社会上存在厌战情绪、“躺平”思想，可一旦如此，前期努力就会白费。此前艰难的日子都走过来了，何妨再作一些努力和牺牲，“稳住”防疫的初心不变，静待疫情演变，适时再作调整，是最理性和划算的选择。（唐传艳）