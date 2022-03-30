采样拭子无毒无害，可放心使用

3月以来，我国新增本土新冠感染人数波及28个省。奥密克戎隐匿性强、传播速度快，为尽快打赢这场疫情阻击战，很多地方都在与病毒赛跑，进行着一轮又一轮的核酸检测。

上海本轮疫情存在面上暴发潜在风险，抗疫争分夺秒，截至28日24时，上海浦东、浦南及毗邻区域共核酸筛查超过826万人。

而就在大家齐心抗疫，积极配合封控、检测之时，一条传言在圈群传播，大意是“采样时使用的棉签上有试剂，有毒”，甚至已经有网友称家中老人看到相关传言后不想参加核酸筛查，还让小辈也尽量不要进行核酸检测和抗原检测。

核酸检测和抗原检测时使用的棉签到底是什么做的？上面有试剂吗？真的有毒吗？

传言中核酸检测和抗原检测采样时的棉签主要有鼻拭子和咽拭子两种形式，咽拭子一般长15厘米，鼻拭子长6—8厘米，抗原检测试剂盒生产企业、默禾医疗科技（上海）有限公司负责人唐荣介绍，大家看到的采样用的“棉签”和我们日常使用的脱脂棉签不是一回事，不应该叫“棉签”应该叫“采样拭子”，主要由尼龙短纤维绒毛头和医用级ABS塑料杆构成。

采样拭子采用喷雾和静电电荷的植绒方法，使数百万个尼龙微纤维垂直均匀地附着于柄端。

植绒加工过程也不会产生毒害物质，植绒方法让尼龙纤维束形成毛细血管作用，有利于液体样本像强液压式吸收。与传统缠绕纤维拭子比较，植绒拭子可以将微生物样本保持在纤维的表面，快速洗脱>95%的原始样品，轻松地提高了检测的敏感度。

唐荣表示，采样拭子是为了采样生产的，本身不含有任何浸泡试剂，也无需含有试剂，它只是用来刮下细胞与病毒样本到病毒灭活保存液中，以便开展核酸检测。

经历过“封控筛查”“全家捅”的上海市民也都感受过采样拭子的检测过程：检测人员将采集拭子伸到咽部或鼻子内蹭几下，然后左手拿过一个取样管，右手将采样后的“棉签”插入取样管中，稍稍用力，“棉签”头部就被折断进入取样管中并密封，长长的“棉签”杆则被丢弃到黄色的医废垃圾桶中。在使用抗原检测试剂盒时，采样完毕后需将采样拭子在保存液中旋转混匀至少30秒，再用手隔着采样管外壁挤压拭子头至少5秒，这样就完成了样本的洗脱。

那么为何有人会在做完检测后出现轻度咽痛、恶心等症状呢？唐荣表示，这和采集拭子没有关系。可能由于个体差异，有的人咽喉部比较敏感，也有可能是检测人员的操作所致，停止采集后很快就会缓解，并不会对身体产生伤害。

此外，采样拭子属于一次性使用采样器，是一类医疗器械产品，根据国家规定，不仅生产要进行备案，而且有严格的生产环境要求和质量监管标准，合格产品肯定无毒无害。

而“一次性使用采样器”属于医疗领域通用产品，可以对不同部位进行采样，也应用在不同的检测行为中，并非特别为核酸检测或抗原检测生产。

因此无论从材料还是生产、加工、检验过程，采样拭子都有着严格标准，保证其无毒无害，可以放心使用。

核酸检测是阻断疫情扩散的重要手段。当多个社区层面出现散在、多发病例时，需要多次开展大规模全员核酸筛查。

当前，上海正处于疫情防控的最关键阶段。不传谣、不信谣，让我们同心守“沪”，坚持就会胜利！（王春）