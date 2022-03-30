4月1日起进口冷链食品需预约进京

为加强进口冷链食品防疫工作，北京市正在着力打造“进京进口冷链食品全流程防疫体系”。4月1日起，北京将实行进口冷链食品预约进京，进京卡口检查站查验工作，未经进京卡口检查站查验的进口冷链食品将不得上市销售。北京青年报记者昨天了解到，本市多区正在加紧部署新政落地。

3月23日，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京进口冷链食品疫情防控指挥部办公室常务副主任徐建民介绍，进京进口冷链食品全流程防疫体系，将通过进口冷链食品预约进京、进京卡口检查站核验查控、首站中转查验库集中检测和消杀、“北京冷链”系统全程监控的全流程管控机制，构建进口冷链食品入境进京全流程可追溯管理防线。北京进口冷链食品疫情防控指挥部决定先行实行进口冷链食品进京卡口检查站查验工作，第一批开展进口冷链食品查验工作的进京卡口检查站共26个，分布在朝阳、通州、大兴、房山、门头沟、平谷、顺义、怀柔、密云、延庆共10个区。目前，26个进京卡口检查站已准备就绪，将于4月1日起正式实施查验工作。在4月1日前已进京的进口冷链食品按照原有规定在保质期内可继续销售。

北京青年报记者注意到，需预约进京的进口冷链食品范围，包括：进口冷冻冷藏肉类、进口冷冻冷藏水产品和低温鲜活水产品、冷冻粮食制品、冷冻乳制品、冷冻蔬菜、冷冻水果、冷冻饮品、其他冷冻食品等。特别说明的是，标称为国内产地的带鱼、平鱼、红虾、白虾、鳕鱼、巴沙鱼、鲽鱼等重点水产品一并纳入。3月28日，北京市进口冷链食品疫情防控指挥部组织召开视频会议，部署进口冷链食品疫情防控相关重点工作。昨天，北青报记者从昌平区、怀柔区、门头沟区等多个区了解到，各区结合自身特点正在加紧部署新政落实。

门头沟区的芹峪口公路动物防疫监督检查站和怀柔区的汤河口公路动物防疫监督检查站被纳入首批进口冷链食品进京卡口检查站。昨天上午，门头沟区副区长朱凯带队到芹峪口检查站就进京卡口查验工作进行现场调研，查看现场基础设施建设，了解人员车辆通行检测及登记流程等。朱凯强调，门头沟区进口冷链指挥部成员单位要实时信息共享，形成监管合力，筑牢防疫屏障。怀柔区在进口冷链食品疫情防控指挥部工作调度会上，强调怀柔汤河口进京检查站要严格履行查验职责，对自该检查站入京的进口冷链食品和国产重点品种水产品严格查验核酸检测证明、消毒证明、预约证明等手续。同时，怀柔区农业农村局和怀柔区公安分局要加强工作对接，着力研究汤河口进京检查站劝返流程，保证检查站人、物安全、畅通。

昌平区则结合日常检查，深入经营商户宣传新政，引导经营户积极向外埠供货单位通报政策要求，提前着手、主动适应，在确保政策顺利实施的同时，保证市场供应平稳。昌平区市场防疫组各成员单位各司其职，通力合作，将尽快启动首站中转查验库的评估、选址、建设等工作。（记者 王薇）