吃螃蟹严重过敏引发急救 提醒：这些人群不宜食蟹

螃蟹不仅口感鲜美，还富含氨基酸、多种维生素及钙、磷、铁等多种矿物质。然而，吃螃蟹是不是“百无禁忌”？有哪些注意事项呢？

据北京急救中心官网消息，近日，北京急救中心对一名吃螃蟹引发皮疹、憋气等严重过敏症状的患者进行了救治。据了解，该患者在家中吃螃蟹时，起初微感不适，并未在意，待吃到第六只的时候，忽觉面部酸胀，双臂也开出现皮疹，皮疹逐渐增多，并有憋气等其他过敏症状。待救护车赶到现场后，患者过敏反应严重，眼部已肿成一道缝儿。

北京急救中心提示，螃蟹等海鲜过敏会出现不同程度的过敏反应，小到皮疹，大到气道痉挛猴头水肿，若未及时救治甚至危及生命。同时过敏体质或者易发生过敏反应的人，应常备氯雷他定等抗过敏药物，以便突发急症时及时服药缓解症状，为下一步就诊赢取宝贵时间。

虽然螃蟹很好吃，但是吃螃蟹的禁忌却有很多。哪些人群不宜食用呢？

北京急救中心提示，肝炎患者不宜食螃蟹。心血管病人忌吃螃蟹。螃蟹含胆固醇较高，而冠心病、高脂血症患者原本就是心绞痛、心肌梗死、中风等心血管疾病的高危人群。

孕妇少吃或不吃螃蟹，螃蟹是容易引起过敏的一类食物，孕妇吃了之后可能诱发过敏；如果没有蒸煮熟透，容易导致螃蟹中的寄生虫被腹中宝宝吸收。有过敏体质的人应忌吃螃蟹。老年人不宜多食螃蟹。因为老年人的消化功能降低，老人吃多了，可能会引起腹泻等消化不良。

另外，患有伤风感冒、发热的人不宜吃蟹。脾胃虚寒者应不吃或少吃螃蟹。痛风患者不宜吃螃蟹。痛风患者需要忌食高嘌呤食物的，因为螃蟹属于高嘌呤食物，螃蟹会导致尿酸水平升高使症状更加严重，痛风患者除了不能吃螃蟹外，还不能吃动物的内脏，要多喝水促进尿酸排泄。

肾功能不全不能吃螃蟹。高血压不应吃螃蟹。患有胆道疾病的如胆囊炎、胆结石症的人不宜吃螃蟹。胆囊炎、胆结石的形成与体内胆固醇过多和代谢障碍有一定关系，吃蟹易使病情复发或转重。（记者孙红丽）

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