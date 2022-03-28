多措并举把“老有所为”落到实处（金台视线·关注健康老龄化②）

制图：张丹峰

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把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程

促进老年人社会参与，扩大老年教育资源供给，提升老年文化体育服务质量，鼓励老年人继续发挥作用

随着经济社会发展与人口老龄化程度加深，老年人对于老年生活有了更高的要求。近日，本报收到多封读者来信，反映老年人除了基本生活需要之外，还希望继续参与到社会生活中。

如何让老年生活更丰富多彩，将老有所学、老有所为、老有所乐落到实处？记者对此展开采访。

一些小区周边老年活动场所欠缺，闲置场所未合理利用，老年活动需充分融入社区

“我们小区上岁数的人不少，可小区里没有供老人休闲娱乐的室内场所，晴天大家还能在口袋公园里聊聊天、锻炼身体，一下雨就只能待在家里。”福建省福州市晋安区琴亭湖畔小区的陈先生在人民网“领导留言板”留言称，小区配套建设的老年活动中心一直没有开放使用，好好的活动场所变成了堆放杂物的仓库，“希望小区的老年活动场所能够充分利用起来，我们愿意一起装修，共同参与建设”。

活动场所缺失、相关设施亟待建设，类似的困扰，不少老年人都遇到过。河南省郑州市读者朱先生来信反映，周边小区缺少老年人的活动场所，“小区内其实有闲置场地，但没有统一规划，要么堆放杂物，要么挪作他用。我曾给社区物业提过建议，但管理人员一直推脱，相关设施就是建不起来”。

由于缺乏专门场所和配套设施，一些老年人只能见缝插针寻找活动场地，却没想到影响了周边居民的生活，造成了邻里不和谐。广东省茂名市居民何伟反映被小区内的广场舞噪声困扰多年，“每天清晨和晚上都能听到伴奏的音乐声和嘈杂的人声，一大清早就被吵醒，晚上入睡困难，很多居民都不胜其烦”。贵州省贵阳市网友李先生表示，小区内老年人晨练声音大且持续时间长，从早晨6点一直到中午都有人锻炼。小区物业公司多次协调，但由于是公共区域，扰民的问题一直没有得到妥善解决。

“老年人应该有自己的兴趣生活，但也要注意不要影响其他居民正常的生活作息。”甘肃省白银市读者林晨曦表示，在小区篮球场，经常有老年人演奏乐器、唱戏、唱歌等，孩子们只能抱着篮球干着急，“建议为老年人提供合适的活动场所，满足他们的需求，营造更加和谐友好的邻里关系”。

中国人民大学社会工作与社会政策系主任谢立黎表示，许多老旧小区缺乏老年人活动的配套设施，建议通过规划改造和空地利用，在现有基础上尽可能地满足老年人休闲娱乐的需求，更好地适配居家养老模式。

老年大学管理和规范亟待加强，老年人在社会中发挥余热仍受到客观条件限制

老年大学和老年培训班是老年人社交、学习、培养兴趣爱好的重要场所，不过，有读者反映，一些地方的老年大学在课程设置、人员管理和相关宣传方面仍需要加强和完善，建议强化工作人员服务意识，更好地为老年人服务，办群众满意的老年大学。

四川省成都市读者罗女士说，她搬家前在一所老年大学学习多年，搬家后想找当地的老年大学继续学习，“可是，离我最近的老年大学开设的课程不多，教学质量也不行，和我常上的老年大学相比还有差距。没办法，我只好每次坐1个多小时的公交回到原来的老年大学继续上学，很不方便”。

有读者认为，老年培训项目和课程需要进一步规范化。湖南省湘潭市读者程女士反映，自己报了老年大学的舞蹈班，因疫情防控无法正常开课，她多次要求退还学费却未能得到答复，整个过程持续了1年多，让她十分烦恼。读者郭蔚报名参加了辽宁省沈阳市一所老年大学的芭蕾舞课程，上课期间多次更换教师、更改上课地址，“这给我造成了很大困扰。我提出退还报名费，但学校一直拖着不给办”。

近年来，越来越多老年人“不服老”，做起了志愿服务。上海市读者吴小龙说，老年人更懂老年人的需求，小区里经常有老年人支个摊位，免费给大家提供志愿服务。“不过，目前愿意当志愿者的老人还不算多，我们也在积极向社区老年人发出号召，希望大家都能参与进来。”吴小龙说。

还有不少老年人希望能够发挥余热，找一份力所能及的工作。不过，在求职过程中，年龄限制成了老年人不易跨过的一道门槛。对此，有读者建议，适度放宽一些老年人能够胜任的职位的年龄限制。“建筑设计、医疗护理、农业技术、制造手工等领域，老职工往往具有丰富的从业经验，完全退休让他们的经验和技能失去了用武之地，这也是一种损失。其实可以退而不休，让他们充分发挥余热，做好传承、以老带新。”山东省菏泽市网友赵芹表示，可以采取工作坊等多种形式为老年人再就业开方便之门，增加他们的再就业机会。

用多样的形式、丰富的活动、有效的激励，助力提升老年人社会参与的积极性

《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》提出把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。《意见》特别提出，促进老年人社会参与，扩大老年教育资源供给，提升老年文化体育服务质量，鼓励老年人继续发挥作用。随着人口老龄化程度加深，我国老年人参与社会生活的愿望也逐渐增强。

教育是老年人越来越重视的一项需求，但目前，老年教育服务体系尚未形成，老年教育远程信息化应用程度不高、服务能力不强等因素导致老年教育资源供给严重不足。针对这一问题，一些老年大学不断创新，积极为老年人提供更优质的服务。国家开放大学以扩大老年教育资源供给为重点，目前已经在30所分部成立省级老年开放大学或专门机构，在基层设立超过4万个老年教育学习点，借助体系优势，初步构建起老年教育办学体系。

据有关负责人介绍，国家开放大学为老年学习者搭建了多终端的学习环境，例如学习网站、APP、老年频道等，为学习者提供线上线下一体化的学习支持与服务。充分发挥线上资源优势，可以突破场地的限制，让更多老年人参与其中，有效提高老年教育资源供给能力和水平。

张秀梅是山东省东营市利津县一所老年大学的学员。她说：“老年大学让我结识了新朋友，联络了旧朋友，身心更健康了。学校去年搬到了新校区，引进了智能化设备，大家都很感兴趣。”该学校采取积分管理制度，学员可以通过参与各式各样的活动获取积分，积分达到一定数量后便可按规定享有优先选课、健康查体等服务。“参与义务活动等都能获得相应积分，有效调动了大家的积极性，大家学习的热情更高了。”张秀梅说。

一些地方为了促进老年人参与社会活动和志愿服务，实行了积分换取奖励的政策，吸引老年人积极参与。江苏省张家港市读者周祖德表示，一些地方开办了养老服务“时间银行”，服务内容包括代买代购、陪伴聊天、整理保洁、电器维修、义诊等，老年人不仅可以参与到社区养老事业发展中，还能为将来积攒服务时间，“通过这种方式，可以不断扩充养老志愿服务队伍，吸引更多的老年人参与到志愿活动中来”。

谢立黎表示，帮助老年人就业需要从制度设计、企业管理、个人意识等多方面入手，充分利用相关制度鼓励老年人再就业，提升老年人进入劳动力市场的社会认同度。科学开发老年人力资源，利用灵活的就业形式，提供必要的支持保障，支持低龄老年人继续就业，开发适合低龄老年人的就业方式，让他们发挥余热。

推进老年人参与志愿活动需要更多激励。“现在的老年群体也在变化，过去传统的治安巡逻、社区维护等工作，可能已经无法吸引现在的老年人参与。要适时发展更适合他们的志愿服务项目，探索更多元的面向老年人的志愿服务种类，提高老年人社会参与的积极性。”谢立黎说。

（张瑞丹参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 10 版）