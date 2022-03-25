专家谈第九版诊疗方案：结合奥密克戎的特点进行了多处修订

人民网北京3月25日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准、坚持不懈抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。会上，就第九版诊疗方案的理念和相关修订情况，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强进行了权威分析。

结合奥密克戎特点进行多处修订

王贵强表示，奥密克戎的特点确实非常明确，传染病强，快速迭代，潜伏期很短，导致很多的无症状感染者和轻型病例。同时病毒存在时间相对缩短，可以快速大规模暴发。因此，在第九版诊疗方案中多处都结合奥密克戎的特点进行了相应修订。

王贵强介绍，奥密克戎的传播途径主要有三个，一个是飞沫和密切接触，二是气溶胶，三是病毒污染的物品。气溶胶传播，上一版强调在相对密闭的空间，长时间高浓度暴露可以导致传播，而这次明确在相对密闭的空间是可以出现气溶胶传播的，也就是空气传播，这也是奥密克戎传染性强，通过气溶胶途径传播的一个非常重要的特点。所以，在相对密闭的空间，一定要戴好口罩，做好自我防护，同时减少聚集，多通风，来减少气溶胶传播的风险。

此外，在临床表现方面，现在奥密克戎轻型病例、无症状感染者多，并且大部分病人表现为上呼吸道感染，肺炎的表现很少，实际奥密克戎主要在上呼吸道大量存在，而肺里面病毒量少，所以肺炎的表现不多，上呼吸道症状更明显，这点更像流感，这也是为什么大家总是想到“大号流感”的问题，它临床表现上和流感有很多相似的地方，咳嗽、打喷嚏、鼻塞等等，所以要高度关注。

在诊断方面，由于大量的快速传播的风险，因此抗原检测作为一个重要补充，写到管控人群的里面。但并不是临床诊断的依据，只是核酸检测诊断的重要补充。

在治疗方面，首先从分层管理的角度，轻型病例集中隔离管理，这也是结合着奥密克戎快速传播、大规模暴发的风险，一旦大规模暴发，医疗资源可能无法满足所有的需求，所以强调分层管理，分流轻型病例，在方舱等地方进行隔离和管理，不必要在定点医疗机构，使定点医疗机构有充沛的床位和医疗资源，满足重症病人的救治，这点和奥密克戎特点也是相呼应的。

在隔离解除和出院标准方面，因为病毒的传染性，基本过10天以后，病毒分离的比例就非常低了，所以为了节省医疗资源，避免重症患者无法住院，就是如果核酸Ct值≥35就可以解除隔离或者出院，腾出有限的医疗床位用于病人的救治。

在预防方面，结合奥密克戎的特点，传染性很强，虽然致病性减弱了，但是如果大量的病人出现，医疗资源无法应对的时候，也会出现很多病人死亡。所以强调疫苗接种的重要性，尤其是加强免疫的重要性。

第九版诊疗方案提出，连续两次新冠病毒的检测如果呈阴性就可以排除疑似病例的诊断，就不再要求做抗体。对此，王贵强表示，对核酸检测阴性的病人，在密接或者是有密切接触史、疑似病例的时候，原来是把抗体阴性作为排除诊断，第九版诊疗方案中进行了调整，删除了这一条。

“一方面是因为大量疫苗接种以后，抗体检测常常是阳性，没有办法作为一个排除的标准。第二方面，核酸检测的敏感性、特异性也有明显提升。还有一方面，把抗原检测作为一个很重要的补充，尤其在高风险人群、社区管控人群中，抗体价值就非常有限了，因此把它拿出去了。”王贵强说。

强调“关口前移”理念

王贵强表示，第九版诊疗方案针对奥密克戎的特点进行了调整，主要是强调“关口前移”的理念。主要体现在：

第一，强调“四早”。强调早发现、早报告、早隔离、早治疗。在这样的背景下，首先从诊断方面，把抗原检测作为核酸检测的重要补充，尤其在管控的层面、居家的层面进行检测，如果阳性以后立即进行复核，更早地将潜在的感染者找出来，及时地隔离，避免进一步传播。

第二，分类管理。强调将轻型病例集中隔离管理，不必要到定点医院。也是为了腾出有限的医疗资源，使普通型、重型的病人得到及时有效的治疗。包括无症状感染者，原来有些是在定点医院，新版诊疗方案将无症状感染者在社区层面上进行隔离。

第三，治疗方面。对60岁以上老年人，原来是65岁以上，这回调整为60岁以上。一方面我国对老年人定义是60岁；第二方面，从目前国内外研究数据来看，60岁是一个非常重要的节点，就是说60岁以上和65岁以上同样重症高风险人群增加。因此，提前了5岁，更关注老年人这个群体，避免重症化和死亡的发生。新版诊疗方案很重要的变化是把抗病毒药纳入到诊疗方案中，包括小分子口服药和静脉使用的单克隆抗体，小分子药也好、单克隆抗体也好，都是抗病毒药。病毒感染以后，尽早的抗病毒治疗，可以有效阻断疾病进一步的发展，一方面肺炎的发生减少，另一方面一旦病毒入血，最大限度控制病毒血症，减少脏器的损害和炎症因子风暴的风险，才能有效救治病人。

“所以说，抗病毒药的使用，可以有效地降低重症化和死亡。并且强调，在定点医院，老年人、有基础病的、肥胖的、重度吸烟的、孕产妇、免疫功能低下的人群，都要尽早进行干预，使用抗病毒药。”王贵强说。

王贵强表示，还有对病情加重风险的人群，要及时甄别出来。甄别的方法，通过预测预警指标来看，设定了病人住院以后观察一系列的预测预警指标，包括氧合指数、氧饱和度、炎症指标，以及铁蛋白、淋巴细胞等等，通过这些指标来判断病人病情加重的风险，及时进行救治，避免病人变重和死亡。

王贵强还表示，强调预防为主，疫苗的使用在诊疗方案中也充分体现。因为从目前的数据来看，接种疫苗以后，有效地降低重症和死亡的风险，是非常明确的，无论是国内还是国外的数据，都非常明确。所以强调加强疫苗接种，应接尽接，有符合条件的一定要进行加强免疫，因为目前来看，加强免疫后抗体水平提升，进一步降低重症和死亡的风险。