国家卫健委：3月1日-24日全国累计报告本土感染者已超56000例

人民网北京3月25日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准、坚持不懈抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，全球新增确诊病例连续第二周反弹，我国新增本土感染者数量仍处于高位，波及地市范围持续增大，疫情仍在发展阶段。

米锋表示，要继续坚持“动态清零”总方针不动摇，提高疫情监测预警和应急反应能力，科学组织核酸和抗原检测，推动感染者应收尽收、密接人员应隔尽隔，将防控措施落实到每一个环节，彻底阻断疫情社区传播，尽快实现社会面清零。要继续有序推进新冠疫苗接种，筑牢群防群控防线。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，3月1日-24日，全国累计报告本土感染者已超过56000例，波及28个省。其中吉林省疫情仍处于高位水平，3月1-24日，累计报告感染者超过29000例，连续多日每天新增感染人数超过1000例，吉林市和长春市的疫情处于持续发展阶段。上海市、河北省、福建省、辽宁省疫情近日快速增长，疫情发生地的社区传播风险持续存在。山东省青岛、威海、淄博，广东省深圳、东莞等地疫情已得到初步控制。北京市、重庆市、浙江省等地疫情形势趋于平稳。

“总的看，目前全国疫情处于攻坚阶段，疫情防控形势仍然严峻复杂。国务院联防联控机制综合组继续指导疫情有关省份从严从紧落实各项疫情防控措施，尽快阻断传播，防止进一步扩散。没有发生疫情的地区要压实各方责任，落实常态化防控各项措施，做好疫情应急处置各项准备，毫不放松抓好疫情防控工作。”雷正龙表示。

据悉，截至3月24日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗32亿4359.9万剂次，完成全程接种的人数为12亿4077.7万人。