疫情之下，如何解决上海民众“急难愁”？

“刚刚，我真的体会到了什么叫‘五雷轰顶’。”24日傍晚，家住上海浦东的周女士心有余悸地发了条“朋友圈”。

受到疫情影响，周女士所在的小区正在进行封闭管理。“宝宝的房间不小心落了锁，钥匙也锁在屋里了！”6个月的婴儿被独自锁在房间，周女士一家人心急如焚。

在尝试联系了附近的几个开锁匠后，得知他们也在封闭管理、无法上门。“周女士赶紧拨打了110和119。“好在，警察很快带着一个做好防护的锁匠来了，消防员也带着大电锯来了。”周女士说。

开锁师傅用冲击钻、铁锤和扳手轮番操作，几分钟后，门锁终于被撬开。“看到宝宝平安无事，我一下就瘫在沙发上了，”周女士回忆起当时那一幕，仍心有余悸。

疫情期间，上海不少小区正在进行封闭管理。居民们也遇到不少具体问题，如何在疫情防控的同时保障民生需求？

“我们家里的菜快吃完了，年纪大了网上买菜我也不会弄，能不能帮我想想办法？”家住航华二村的朱阿婆，向上海市公安局闵行分局新镇派出所民警袁敏求助。

袁敏管辖的航华二村一居委共有四个小区，居民近1万人。其中在航华二村二街坊小区生活的老年人占到了30%，更有200多位是独居老人。

独居老人大多不会网上买菜。警方表示，此前，派出所也曾接到过因为买菜困难而求助的警情。虽然居委会安排志愿者为这些老人提供买菜服务，但志愿者人数有限，很难覆盖所有老年人，仍有大约30位老人无法买菜，这才有了朱阿婆的困扰。

为解决老人买菜难，袁敏走访了附近的三佳菜场，发现蔬菜供应量充足。袁敏请菜场负责人何经理整理出一批商户的联系方式。随后，居委会很快把菜场整理好的商户清单，发到小区微信群，同时张贴在小区门口，还打印了一部分清单送到老人们手中。

通过商户清单和“土法配送”，航华二村一居委四个小区内九成老年人的买菜需求得到了满足，再配合居委安排专人帮老人订菜、送菜，困扰老人们的买菜难题终于妥善解决。

眼下，上海商户正也面临着疫情冲击。如何统筹推进疫情防控的同时，最大限度减少疫情对商户们的影响？

“仓库里压了近100万元(人民币)的货，终于取到货了！”在七浦路做了十几年服装生意的吉老板松了口气。

作为上海著名的服装批发市场，七浦路服装市场自3月初因疫情被摁下“暂停键”，时隔十数日，终于再次“动”了起来。

24日9时许，位于静安区塘沽路河南北路路口的圣和圣韩国馆9号门入口处，部分服装店老板正依次排队等候，出示48小时核酸证明、场所码，经测温并在安检口登记后进入商场“取货”。

22日，上海市静安区北站街道河南北路2333号(七浦路服装市场)调整为低风险地区。但鉴于上海疫情形势依然严峻，为避免聚集性传播风险，七浦路服装市场暂缓营业。

“以往一天就要出几百件。”“尤其女装，节奏特别快，再拿不到货，就卖不出去了。”正值服装换季消费的热销季，发愁的商户有很多。

“我们联合多部门综合研判，决定对市场内商品进行一次集中消杀，为商户们组织一次取货。”上海市静安区北站街道相关负责人陈泉飞表示。

警方在商场9号入口处专门设置了“等候、入场”区域，商场正门附近设置了“出口”“临时停车”等不同区域，并设置了醒目的引导标识。商户从9号口依次排队登记进入后，取好货从正门出，在塘沽路装运上车，

“不聚集、不滞留，取货即走。”上海市公安局静安分局北站派出所肖玮告诉记者，此次警方保障，主要就是引导商户们在防疫规定下，尽快完成“入场、取货、转运”，“也尽力保障商户们的合法权益。”

“虽然疫情对我们的生意带来了影响，但感谢这次安排，让我们顺利取货，尽力减少损失。”吉老板说，他的男装将陆续发货给线上商户。