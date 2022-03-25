上班下班“割裂人生”让人感觉有点甜

下班时，在地铁上，我看着上车下车的职场人，总会想象他们的另一面是什么样的。最近，“割裂派”这个词很火，它的定义是这样的：指那些不给生活作限定，即使再普通的24小时，也能过出AB双面精彩的人。他们表面上看是平平无奇的上班族，下班后“摇身一变”，就能把日子过得多姿多彩。

“你永远不知道你的同事下班后是什么样子。”“割裂青年”中，有的上班时是手持粉笔、眉头紧锁的教师，下班后就成了飒爽的机车酷妹；有的上班时是严肃认真的公务员，下班后变成了舞池里“最靓的仔”；有的上一秒是一丝不苟的白衣天使，下班后就成了手握吉他的摇滚青年……这些“割裂到亲妈都认不出来”的生活，引发了不少人的共鸣：原来大家都有着另一面精彩人生。

这种割裂反差之所以能引发共鸣，大抵是因为戳中了我们内心最柔软的地方。生活中，大多数人都需要扮演各种社会角色，也时常会生活在别人的期待、催促中，各种条条框框、繁杂琐碎的缠绕，让我们有时很难真正“做自己”。为了保持工作的专业性，一些人也难以在上班时完全放飞自我。因此，“下班时间”便成为更多人“寻找自己”“做自己”的时间。

“骑上了心爱的机车”“化了最喜欢的妆容”“弹着吉他摇滚到天亮”……在投入到热爱事物的过程中，我们暂时忘掉了需要扮演的角色，丢掉了社会身份。在或严肃、或紧张、或忙碌的工作之余，可以留些时间给自己，让内心深处那个“我”感受多彩生活、多元世界，从而获得放松、安慰与力量。

“割裂青年”们的选择，也让我们看到了他们对待生活的另一种态度与方式：不管是A面还是B面，都是精彩生活的一部分。该严肃时严肃，该努力时努力，该放松时放松，多一些勇气、多一点坚持，我们也能让自己的生活多点甜。

无论是上下班两套风格迥异的行头，还是在同事和朋友面前展现的不同“画风”，都不可或缺。从某种程度上说，过着“割裂人生”的年轻人也是在用他们自己的方式，向单调、迷失说“不”：尽管有各种纷纷扰扰，日子中总有“茶米油盐”，但心中依旧有“诗和远方”，卸下虚饰，放下繁杂，我还是那个我。正如小说《无声告白》中所说的：我们终此一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。

生活不会一直朝着我们期待的方向前行，但无论何时，只要我们能一直记得真正的自己，朝着梦想中的模样不断努力，就能获得坚持下去的勇气与力量。在这个过程中，我们也会发现，原来生活是需要用心经营的，那是属于我们自己的时间和空间。