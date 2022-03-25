中央第一阶段援助香港抗疫医疗设施全面竣工

新华社香港3月24日电 （记者查文晔）由中央援建的元朗社区隔离设施24日下午交付香港特区政府使用，这标志着中央援建香港的6个方舱已经全部竣工，并投入服务。

位于元朗潭尾的方舱是今年第六个竣工的中央援港方舱项目，当天交付特区政府后开始正式运作。香港特区行政长官林郑月娥、香港中联办副主任谭铁牛等出席交接仪式。

尽管下着小雨，但交接仪式气氛热烈。会场内外悬挂着写有“中央援港 同心抗疫”的横幅，背景板上是一张张参建人员的照片，有的挥汗如雨，有的头顶烈日，还有的披星戴月。在方舱的房间门楣上，贴着“时间就是生命 争分夺秒抗疫”“抓进度 抢工期 卫香港 战疫情”“狮子山下 你我同守”等标语，建设者们的情怀跃然纸上。

据介绍，元朗方舱自2月22日开工建设，历时29天，于3月22日完成全部现场施工。该方舱可提供超过2300个隔离房间，可安排超过9400个隔离床位。方舱由模块化箱式房屋组合而成，每个房间都配备有基本家具及床上用品、冷气机、烟雾探测器、灭火筒等设施。该项目占地面积约10万平方米，建筑面积约5万平方米。

中央第一阶段援建香港的6处方舱目前已全部交付，共提供约2万张床位。其中，青衣方舱自2月22日开工，于2月28日正式完工，率先于3月1日交付使用。随后，在不到一个月的时间内，新田、港珠澳大桥香港口岸、粉岭、洪水桥等项目陆续投入服务，大大缓解香港医疗系统压力，为抗疫提供有力支援。

在仪式上，建设方中国建筑国际集团有限公司主席颜建国致辞表示，公司把这一项目作为头号工程，调动一切资源和力量，以中国速度打造生命之舟。感谢中央各部门、特区政府和中联办的决策部署和统筹协调，感谢所有工友的顽强拼搏和香港社会各界的鼎力支持。接下来公司将快速推进另外两个永久性隔离治疗设施建设，同时全力做好已交付项目的维修保障和物业服务，配合特区政府把中央对香港市民的关爱落到实处。

林郑月娥代表特区政府和全体市民，对建设团队的每一位工友表示衷心感谢。她表示，当第五波疫情袭港的危急时刻，特区政府向中央请求援助，中央有求必应，全力支援，用不到1个月完成了6个设施的建设，规模之大、速度之快堪称香港建筑界创举，必将载入史册。中央第一阶段援助香港抗疫医疗设施建设全面竣工，为香港应对疫情提供了底气，也标志着香港抗疫取得阶段性成果。

据悉，元朗方舱是中央援建的6个社区隔离设施中面积最大、地质情况最复杂、地基处理工程量最大的项目，其混凝土浇筑量相当于香港一个中等规模的楼盘项目。虽定位为临时性社区隔离设施，但项目饮用水管道、排污系统、电线管道等设计均按照市政永久工程的标准规划及落实。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 02 版）