多方统筹为结核病患者减负

宋 博制图（新华社发）

本报北京电 （申奇）作为最古老的传染病之一，人类至今仍饱受结核病困扰。今年3月24日是第27个“世界防治结核病日”，中国的宣传主题是“生命至上，全民行动，共享健康，终结结核”。北京大学社会化媒体研究中心日前在线召开“统筹多方力量，为结核患者减负”研讨会。

专家介绍，结核病是由感染结核分枝杆菌（简称结核菌）引起的慢性传染病，也称“痨病”。结核病可发生在人体除头发、指甲以外的任何部位，80%以上是病变发生在肺、气管、支气管和胸膜等部位的肺结核，其余统称为肺外结核病。结核病主要经呼吸道传播，肺结核患者咳嗽、咳痰、打喷嚏时可将结核菌播散到空气中，健康人吸入带有结核菌的飞沫即可能受到感染。一般而言，出现咳嗽、咳痰2周及以上或痰中带血等肺结核可疑症状时需及时就诊，避免延误病情。

肺结核能治好吗？专家指出，普通肺结核患者接受规范全程的抗结核治疗6—8个月，绝大部分可以治愈。如果治疗不规范，可能导致治疗失败甚至变成耐药肺结核。耐药肺结核的疗程需要18—24个月，不良反应发生率高，治愈率低而病死率高，医疗费用是普通肺结核诊疗的近百倍。

作为结核病高负担国家，中国在防控结核病方面投入了大量努力。专家介绍，当前中国基本医疗保障覆盖非常高，医保基本覆盖到了结核病患者，还对结核病有倾斜政策。

武汉大学公共卫生学院教授毛宗福介绍，目前国家对结核病重点地区进行重点转移支付、扩大医保目录范围、通过药品谈判和集中带量采购等政策都进一步减轻了患者负担。

结核病是一种慢性消耗性疾病，确诊患者需要注意膳食营养，同时应多注意休息，避免劳累。据专家介绍，一些家庭贫困的患者即使享受到免费诊疗，但治疗引发交通费、住宿费等其他费用对他们来讲仍是沉重的负担。对于这样的患者，减免医疗费用还不够，还应该有相应的社会保障机制，才能保证他们完成全疗程治疗。为此，应进一步推动多渠道筹资，以患者实际需求为中心，提升对患者的社会保障水平。

南京医科大学康达学院人文与管理学部主任陈家应认为，在结核病的治疗与防控中，要发挥多方面的作用，尤其是医保在激励医院主动开展预防工作的积极性方面发挥作用。

在毛宗福看来，影响结核病患者负担的关键环节有两个，一是如何降低贫困人口的经济负担，使其能够治得起病；二是实施规范有质量的治疗，这是减负增效的关键环节。对此，毛宗福建议，倡导全民参与，形成社会共识，预防是最经济的手段。在社会形成共识的基础上，要多方联动形成社会合力，争取早发现、早诊断、早治疗，由被动变为主动，让患者及时获得高质量规范治疗，努力缩短疾病治愈周期，提高治愈率；继续加大结核病综合防治财政投入和科研投入，完善综合防治指南规范标准，加强医保基金和临床质量监督，提高诊疗质量。