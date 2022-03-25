日常如何化解心理危机？（链接）

让自己的生活规律、可控。很多人之所以焦虑，很大程度上在于他们的生活不可控、不规律。当处在危机时，我们更应尽可能保证合理的睡眠时间和营养，尽可能使生活规律，按时作息、饮食、工作和学习，让自己有充分的精力去面对危机。

适度运动。研究发现，运动可以治疗焦虑、缓解抑郁。保持规律有效的运动，如每周3—5次运动，对情绪的改善很有帮助。但需要注意，运动要适度，每次运动不要超过1个半小时，适宜的运动往往能立竿见影地改善情绪。

发展兴趣爱好。当人们处于糟糕境况时，需要找到一个突破口。不妨抽时间做一些自己喜欢或让自己愉快、放松的活动，如读书、园艺、书画、歌唱等，既可以陶冶性情，又能适度转移注意力。

觉察并接受自己的情绪。当遇到不愉快的事情，别钻牛角尖，不要任消极情绪折磨摧残自己，可以把不愉快的事情手写下来，合上本子，和不愉快的事情进行隔离；理解、接纳自己时常出现的情绪反应（如愤怒、失眠、沮丧等），对自己要求不要太苛刻，多进行自我宽慰或激励，鼓励、肯定自我。在日常生活中，也可以通过简单的方法来提高承压能力，如写日记、冥想、瑜伽、按摩等方式。