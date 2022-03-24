购买需谨慎！网络自制食品有这些安全隐患

人民网北京3月24日电 （记者孙红丽）随着以电商平台、新零售为代表的互联网经济的迅猛发展，民间传统手工小吃、农家自产红薯粉、博主秘制私房菜等各类自制食品在朋友圈、QQ群、微博、短视频平台上推广出售的案例已屡见不鲜。“纯绿色”“无添加”“全手工”“独家秘制”等字眼赚足了“吃货”们的眼球，也带来了一系列食品安全问题。

“'绿色食品'标志需要专门机构认证，网上自制食品很难有真正意义上的绿色食品。‘无添加’并不代表食品安全可靠。”近日，四川省市场监督管理局提醒广大消费者在购买网络自制食品时，应关注购买途径，有证更有保障。

同时，谨慎小心广告。不要过分追求定制造型和口感而私人订制，不要过度崇尚新鲜、健康、无添加。不要执着迷恋野味，谨慎购买陌生的自制食物，尤其是野生菌，避免发生吃完“躺板板”的事故。

四川市场监管部门提示，除特殊情况外，凡是没有取得营业执照、食品生产许可证或是食品经营许可的，一律属于违法行为。在选购网络自制食品时，应选择具有正规资质、成规模的网络交易平台，选择信誉良好的卖家，注意看其他消费者的评价，多关注跨度时间较长的“追加评价”；在网络店铺首页查询卖家是否公示营业执照及食品经营许可证的证件照片。询问发货地址，查看是否与证照上提供的地址一致，不要在信息不符的店铺购买食品。

另外，四川市场监管部门指出，“无添加”并不代表食品安全可靠，合理合规使用食品添加剂会对食品品质起到促进作用，只要在国家相关标准规定的范围内就可放心食用。反倒是一些家庭、小作坊因生产条件、消毒设施较为简陋，生产工艺不符合标准要求，极易存在食品安全隐患。

比如自制月饼，月饼馅水分含量高，如果消毒工作不到位，没有添加防腐剂或是产品密封包装不达标，就容易造成细菌大量繁殖引起食物中毒；标榜“全手工”可能连最基本的生产人员健康状况也不能保证。

四川市场监管部门还提示，收货后应先进行查验，心中做到“四问”：即产品有无特殊运输要求，尤其是某些需要冷链运送食品的运输全程是否达到要求？外观是否良好无破损？产品包装是否标明生产日期、保质期以及经营者名称、地址、联系方式等内容？是否在保质期内？

交易过程中注意收集和保存相关购物证据，及时向商家索取并妥善保管购物电子交易码等有效凭证。收到包裹后要注意防疫要求，及时用肥皂或洗手液清洗双手，洗手前双手不碰触口、鼻、眼等部位。

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