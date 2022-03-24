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6家方舱医院在长春投入使用

杨仑

2022年03月24日08:46 来源：科技日报

　　3月23日，长春市召开新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会（第35场）。记者从会上获悉，3月22日0—24时，全市新增本地确诊病例1979例（含57例无症状感染者转为确诊病例），其中九台区961例、其他县（市）区1018例。

　　截至3月22日24时，全市累计报告本地新冠肺炎确诊病例9834例，无症状感染者137例。以上感染者均已转运至定点医疗机构隔离治疗，对以上人员的密切接触者、次密切接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施。

　　昨日，长春市共有83名新冠肺炎患者治愈出院，其中，吉林省肝胆病医院45名，长春市传染病医院38名。

　　据长春市卫健委二级巡视员温贵君介绍，目前长春市已建成并投入使用6家方舱医院，分别是会展中心2、3、4、5馆、九台行知学校、北湖奥体中心篮球馆、羽毛球馆、通源医院、市传染病医院南北楼，设置床位数9304张。定点医疗机构和方舱医院共设置床位数12513张。

　　“下一步， 我们将继续坚持精准救治，分类救治感染者，全力救治危重症患者，做到阳性感染者应收尽收、应治尽治。满足群众正常就医需求，决不能以任何借口推诿拒收患者，切实保障群众生命安全和身体健康。”温贵君说。

　　另外，来自长春市医疗保障局消息称，该局目前已累计向定点救治医药机构和各（县）市定点医疗机构预拨付3个月专项基金，保障新冠肺炎患者应收尽收、应治尽治。该局同时出台确诊和无症状参保患者救治政策，保证新冠肺炎患者个人“零负担”。

(责编：孙红丽、杨迪)


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