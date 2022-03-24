84.1%受访青年即便感到困意还会继续刷手机

如今，不少年轻人都有睡前刷手机的习惯。殊不知，睡前刷手机使大脑持续兴奋、打破睡眠氛围，容易带来入睡难、入睡延迟等睡眠问题。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1532名受访青年进行的一项调查显示，84.8%的受访青年都有睡前刷手机的习惯。即便感到困意，84.1%的受访青年还是会继续刷手机。69.5%的受访青年直言睡前刷手机会增加入睡难度。

84.8%受访青年有睡前刷手机的习惯，仅12.5%会控制在20分钟内

29岁的郭晓迪现在在湖南长沙工作，每天躺在床上的第一件事，就是拿起手机，能刷两个小时。“我会复盘总结一天的工作，看看行业、爱好相关的公众号文章。也会淘宝购物，看看微信朋友圈、微博、小红书等。不刷手机就总觉得少了点什么，直接去睡觉会感到不踏实”。

24岁的在校研究生孙碧瑶表示，睡前刷手机是每天“雷打不动”的固定环节，每天都会玩至少1个小时。“刷短视频、看小说、逛社交网站……如果有喜欢看的小说，我能连着看几个小时。有次看到了凌晨3点钟”。

调查显示，84.8%的受访青年都有在睡前刷手机的习惯。交互分析发现，00后（90.5%）比例最高，其次是85后（90.2%）。

研究显示，视神经细胞只要受到蓝光刺激，就会让身体持续兴奋。建议刷手机时长尽量控制在20分钟内。那么，大家睡前刷手机的时长是多少？

本次调查显示，睡前刷手机的时长，仅12.5%的受访青年会控制在20分钟内，87.5%的受访青年都在20分钟以上。具体来看，55.6%的受访青年会刷20分钟-1小时，24.6%的受访青年刷1小时-2小时，7.3%会刷2小时以上。

对于很多年轻人睡前沉迷刷手机的现象，河北省人民医院营养科主任张晓伟认为，是得不偿失的。“一时的快乐、满足，可能失去的是健康和更多东西”。他分析，有些人睡前喜欢刷视频、购物等，主要是白天没时间，晚上想通过这种方式来体验自由。但这种短暂的满足感和获得感是以牺牲身体健康为代价的。“我建议培养良好的生活习惯，通过张弛有度的方式，避免睡前长时间刷手机”。

即便感到困意，84.1%受访青年还是会继续刷手机

孙碧瑶感慨，有时已经很困了，仍然会强撑着继续玩手机。“因为白天上课、吃饭，都是和同学们在一起，只有睡前时间属于自己，就特别期待在这段时间能做喜欢的事。有点舍不得去睡。加上我控制力太弱，通常都会玩到没什么可玩了，才休息。”

郭晓迪以前也会长时间刷手机，等想起看时间，经常发现已经到了深夜。但现在她有了困意就会关灯休息。“因为长时间看电子产品，眼睛会不舒服，就迫使我及时放下手机”。

调查显示，84.1%的受访青年存在睡前拖延症，即便感到了困意，也还会继续刷手机。具体来看，32.0%的受访青年经常这样，表示“控制不住自己”。仅15.9%的受访青年不存在睡前拖延，困了就睡，不再刷手机。

北京某国企职员张北婷对中青报·中青网记者说，晚上上床玩手机，经常会告诫自己不要玩太久，玩够半小时就睡觉，但总控制不住，“总想着再看会儿吧，时间也不算太晚。有次强行睡下，却一直惦记没看完的内容，反而越发精神，只好爬起来看完才睡着”。

孙碧瑶对记者说，原来她的睡眠非常好，入睡快，一觉到天亮。但因为喜欢上在睡前玩手机，现在成了入睡“困难户”。“一躺到床上，就想玩手机，已经形成了条件反射”。

浙江温州的姜怡是一名媒体从业者，她表示，刷短视频是她每日睡前的“轻松一刻”，“如果刷到了有意思的视频，即便困了，也会‘先看完再说’。结果一条接着一条刷。日复一日，我发现自己每天睡前刷手机的时间在不断延长，睡得越来越晚”。

69.5%的受访青年直言睡前刷手机会增加入睡难度。

张晓伟表示，睡前玩手机对睡眠的首要影响，就是干扰体内激素正常的分泌。“玩手机的时候，声、光的刺激会造成一些激素分泌紊乱。同时，睡前看到的一些内容，如果过于有冲击感，会刺激交感神经兴奋，不利于进入睡眠状态。另外，经常躺在床上玩手机，会让床跟‘人要睡眠’之间的良好节律被打乱。一旦这种正常的反射被打乱，就会导致，当人躺在床上不玩手机的时候，更加难以入睡”。

参与本次调查的受访者中，00后占31.0%，95后占26.9%，90后占27.5%，85后占14.6%。