让预付卡消费省心更放心（微经济）

要从立法、执法等方面加强对预付卡的资金监管，构建以第三方托管为基础的资金监管制度，营造健康向上的预付消费生态环境，推动消费持续恢复

“预存费用享好礼”“充值越多，折扣力度越大”……如今，以储值优惠、预存打折等手段吸引消费者办理预付卡的营销方式很常见，笔者身边就有不少朋友办理过健身卡、美容卡、洗车卡等。

这些仅在本企业或同一品牌特许经营体系内兑付货物或服务的预付凭证是一种单用途预付卡。近年来，这类预付卡在促进消费、繁荣市场的同时，也存在预收资金难监管、服务质量难保证、难退款、难举证等隐患。

今年的《政府工作报告》提出，“推动消费持续恢复”，“强化消费者权益保护，着力适应群众需求、增强消费意愿”。预付消费方式和消费者的日常生活密切相关，预付费退不回、商家卷钱跑路等行为显然会增加大众对相关领域的消费顾虑。

从源头杜绝商家挪用预付资金的行为，关键是要从立法、执法等方面加强对预付卡的资金监管，构建以第三方托管为基础的资金监管制度，营造健康向上的预付消费生态环境。目前，北京、上海、江苏等地已出台相关法规，对单用途预付卡进行管理，要求建立预付卡预收资金存管制度。

有了预收资金存管制度，在加强监管的同时，还要有效调动市场的力量。有的地方探索向纳入预收资金存管制度的企业发放明显标识，为消费者选择商户时多提供一个信任维度，让诚信企业尝到甜头，促进市场实现“良币驱逐劣币”，进而让更多的发卡企业主动纳入预收资金存管制度，形成良性循环。

监管的手和市场的手一起发力，是营造良好消费环境的题中之义。净化预付消费生态环境，减少消费者的后顾之忧，让消费者省心更放心，将进一步助力扩大内需，推动消费持续恢复，在保持我国经济长期持续健康发展的同时，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 11 版）