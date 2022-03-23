视神经损伤治疗有了新途径

视神经作为中枢神经系统的重要组成部分，在损伤后通常不能直接再生，因此治疗并恢复损伤后视神经功能是医学领域的难题。科技日报记者3月20日从哈尔滨医科大学附属第四医院获悉，该院眼科学科带头人、眼科学教研室主任、博士生导师王峰教授团队在这方面的研究取得了新进展。

该团队近日在日本人类细胞学会会刊《人类细胞》杂志上发表了题为《外泌体是视神经损伤后保护和再生的治疗新途径》的英文综述文章。该文系统阐述了视神经损伤后保护及视神经修复相关实验研究和临床治疗的进展。

视神经损伤可由多种原因引起，包括眼部创伤造成的直接损伤和眼部其他疾病累及视神经后造成的损伤，临床上视神经损伤患者常因对疾病认知的缺失而错过最佳治疗时机，即使得到治疗视力恢复也并不理想。外泌体有望成为这一状况的改善者，它是一种由细胞内溶酶体微粒内陷形成的直径在40—100纳米的多囊泡体，含有蛋白质、mRNAs、miRNAs等遗传物质，可实现细胞间物质交换及细胞传递。间充质干细胞衍生的外泌体来源更加广泛，效果更强，在减轻视网膜损伤和炎症方面具有重要作用，能够显著降低受损视网膜中肿瘤坏死因子α、单核细胞趋化蛋白1和细胞间粘附分子1的表达。

该团队通过对近5年的研究总结确认，外泌体中发挥主要作用的成分并不是蛋白质，而是miRNA。miRNA对视网膜神经节细胞的干预可以通过多种信号通路实现，具体作用包括保护受损视网膜神经节细胞活力及功能，促进存活视网膜神经节细胞轴突延长及再生，促进视网膜神经节细胞周围细胞增殖。缺氧条件下培养的人间充质干细胞中提取的外泌体还含有促进血管生成的蛋白质和miRNA，可降低小鼠视网膜缺血的严重程度。