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“玩命外卖”且送且珍惜

王丕屹

2020年05月25日08:43 来源：人民网－人民日报海外版

　　十字路口，外卖小哥，飞速、逆行、闯红灯、打电话已经成为大城市中午街头的“交通顽疾”。外卖送餐员防疫期间仍可以月收入过万，但是“收入诚可观、性命价更高”，外卖小哥在送外卖时还是应该把生命安全放在第一位。

　　外卖小哥在各大城市发生交通事故受伤甚至死亡的案例时有发生，与此同时，外卖小哥的“疯狂驾驶”已然成为不少市民抱怨的“槽点”，这个社会问题似乎与“利益”“素质”“管理”分不开。“利益”“素质”“管理”牵扯到平台、商家、用户三方，三方都希望在菜品、时间两方面有最好的用户体验，并用签收时间和用户点评来衡量快递小哥的服务效果。时间和点评约束下的外卖小哥，只有“玩命跑单”一个选择了。

　　疫情防控常态化时期，中国外卖犹如一个大江湖，日前又迎来一位凶猛玩家——快递公司顺丰控股低调推出线上外卖平台，有观点认为，中国外卖大战将再次打响，美团、饿了么的“双寡头”位置将受到冲击。早在3月，香格里拉、洲际、希尔顿、凯宾斯基等国际一线酒店集团已先后上线外卖平台抢占高端用户，开辟自救新路径。

　　一边是外卖平台不断增加，另一边则是出行市民的频频抱怨。很多市民表示，外卖小哥违反交通规则，无论对于机动车驾驶员、行人还是送餐员本身，都会带来极大的危害。外卖平台规定的外卖送餐时间，就是让送餐员冒着生命危险送餐，对送餐员的人身安全是不负责任的。

　　外卖行业还未形成统一送餐的规范，虽然外卖平台均表示，关于“送餐安全”问题，平台一直很重视对骑手的安全教育，并要求配送机构每天通过早会、定期宣导、培训、入职考试、交警培训等形式提高骑手的安全意识。然而，与安全教育相比，外卖平台如果能够做到在线监督，效果会更好。现在外卖平台均可以时时监测外卖员骑行线路、时间、速度。电动车作为交通工具，应该遵守道路交通法规，逆行、超速等行为能够一目了然地监测到。如果平台监测发现违反交通规则的送餐员能自动不再派单，还会有送餐员“玩命”违章吗？

　　外卖在城市生活中发挥着不可替代的作用，野蛮生长的外卖平台更需要平台的自我约束和政府部门的有力规范。时下，且送且珍惜吧。

(责编：李轶群、许晓华)


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