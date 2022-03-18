我国为何坚持“动态清零”政策 国家卫健委相关负责人这样回答

人民网北京3月18日电 （记者张文婷）“中国的抗疫实践表明，坚持‘动态清零’是我们14亿多人口大国当前务必守住的疫情防线，是对人民至上、生命至上理念最好的践行，也是对国际抗疫的最大的贡献。”在今日的国新办发布会上，国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜就我国坚持实行“动态清零”政策给出了科学、详细的解答。

新冠疫情防控的“中国经验”保障了人民群众生命健康 促进了经济增长

王贺胜表示，“动态清零”是在“外防输入、内防反弹”防控总策略的前提下，认真总结经验教训的基础上提出的防控做法，就是要立足抓早抓小抓基础，提升疫情防范和早发现的能力，快速及早地发现感染者和疫情，做到发现一起扑灭一起，切断传播链，使感染者的数量得到清零。“动态清零”的目标是追求以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情。“动态清零”的核心是快速反应、精准防控。快速反应的“快速”就体现在快速发现、快速处置、快速阻断。“精准”就体现在疫情防控的流调排查、隔离管控、社区防控、临床救治等全链条的各个环节。

“我们应该看到，我国的防控实践较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，已经成为全球唯一经济正增长的主要经济体，这应该说是来之不易的成绩。事实证明，新冠疫情防控的‘中国经验’保障了我国人民群众的生命健康，促进了经济的增长。”他说道。

实际上，新冠疫情对全球各国经济社会都会造成一定的影响，但是不同的防控策略和措施，对减少和控制这些负面影响存在着差别。在王贺胜看来，当分析经济影响或者防控成本的时候，应该区分哪些影响是疫情本身造成的，哪些是经济发展本身的变化，哪些是疫情防控策略和措施所引起的，不能一概将经济所受的影响归结于防控策略和防控措施。

“动态清零”政策带来的影响是短期的、范围是有限的

王贺胜分析，在评价防控成本和效果时，应该从科学上看，一般有四个评价维度：一是防控成本和防控效果，也就是说花费了多少成本，减少了多少感染、多少重症、多少死亡。“我觉得，我们党和政府的防控理念就是人民至上、生命至上，最大程度保护人民群众的生命安全和身体健康。所以我们看到，我国的总感染人数、发病人数、重症人数和死亡人数都是非常少的，这说明，我国的防控成本效果比是高的。”他说道。

二是成本效率，即控制和扑灭疫情的速度。据他介绍，我国防控工作基本都在1-2个最长潜伏期内快速处置、快速扑灭疫情，说明成本效率比是高的。

三是成本效用，也就是通过动态清零、精准防控，我国保证了绝大多数地区、绝大多数民众正常的生产生活，减少了因疫情带来的不便，乃至心理等健康问题。这说明，在牺牲极少一部分人的正常活动和控制极少一部分区域流动的情况下，换取的是最广大地区和民众的正常生产生活。

四是成本效益，也就是防控成本所带来的经济收益。王贺胜强调，这方面，关键是要算大账、算动态账。如果仅按疫情发生地、按疫情发生时的成本来算成本效益，是不全面、也不客观的，应该将全国作为一个整体，算大的经济账、大的社会账、大的民生账。

他表示，事实证明，“动态清零”做法符合中国国情，符合科学规律，路子是对的，效果是好的。尽管“动态清零”的防控措施会对部分地区的生产生活带来一些影响，但这些影响是短期的、范围是有限的，应该说，任何防控措施都会有一定的代价，但同保护人民生命安全和身体健康相比，这些代价都是值得的。