国家卫健委：本轮疫情警示各地应提升监测预警灵敏性 提高疫情的“早发现”能力

人民网北京3月18日电 （记者张文婷）本轮疫情呈现多地暴发、波及范围广、确诊人数多等特点，应如何研判此次疫情？对此，国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜给出了答案。

王贺胜在今日召开的国新办发布会上表示，引起本轮疫情主要有以下四点原因：一是近期疫情输入压力明显增加。

他介绍，从2021年12月开始，全球新冠肺炎进入了第四波的流行高峰，现在已经连续11周，每周报告的病例数都超过了1000万，目前仍然是处于高位流行的水平。特别是今年以来，我国周边国家和地区疫情快速上升，与我国疫情水平的“压力差”不断增大。“今年1-2月，每天输入的感染者数日均是91例，远高于2020年的22例和2021年的32例。今年3月以来，日均输入感染者数超过200例，单日最高能超过300例。”他说道。

二是近期全球主要流行的奥密克戎变异株，特别是BA.2亚分支，较以往病毒株的传播性和隐匿性都更强，早期发现难度较大，导致疫情发现时往往已经波及了一定的范围，可以说疫情处置、控制的难度加大了。

三是今年2月下旬恰逢我国春节假期结束，学生春季学期开学，企业工人复工等等，带来了人员的大规模流动，加之会议培训、婚丧嫁娶等各类人员聚集性的活动增加，成为了疫情的“传播器”和“放大器”，导致疫情迅速扩散，甚至是跨区域的传播。

四是有的地方认为奥密克戎变异株症状轻，流感化，思想松懈麻痹，有“歇歇脚、缓一缓”的心态，各方面准备不足，常态化防控和应急处置放松了要求。

王贺胜提到，通过组织专家分析研判，大家认为，全球本轮疫情是高位流行，而且近期不会结束。我国仍将持续面临同时段多地发生以奥密克戎病毒株为主的疫情防控局面，防控形势日趋严峻复杂。

同时，流调溯源结果也显示，近期我国本土聚集性疫情都是境外输入来源引起的，由于奥密克戎变异株感染后，多以轻症和无症状为主，导致输入来源更加隐匿，传播方式更加多样。而且多地疫情存在多条传播链条，疫情来源也错综复杂，给溯源和防控工作带来了巨大的挑战。“基于本轮疫情的这些特点，要求我们进一步提升监测预警的灵敏性，健全多点触发的监测机制，切实提高疫情的‘早发现’能力。”他说。