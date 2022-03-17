张轶昊：让智能化影像设备打通县域医疗发展“最后一公里”

由人民健康主办的2022年“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“医学影像技术推动县域医院高质量发展”专场座谈上，GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊表示，通过推进数字化、智能化技术与医疗设备和服务的充分融合，能够有效弥补人才培养窗口期的能力空白，为县域医共体的模式创新、医疗服务质控、医疗影像同质化等提供新思路，为打通县域医疗发展的“最后一公里”提供新方案。

GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊

张轶昊提出，随着县域医院在基层医疗中的作用凸显，人才培养等问题开始浮出水面，如何运用科技力量，“桥接”人才与资源，成为打通县域医疗发展“最后一公里”的关键。

张轶昊认为，数字技术和数字化应用本质是促进优质资源的下沉，更高效地服务患者。我国县域医疗机构的数字化设施建设正持续加快，各级医院对数字化赋予设备的功能价值与临床价值提出了更高的要求，聚焦基于医疗设备的精准诊断、诊疗效率提升，提出以质控为目标的诊疗均质化需求，以及针对医疗资产运营管理的降本增效。“为满足基层医疗需求，GE医疗在数字化服务以及县域发展的模式创新等方面持续发力，以下沉优质资源的方式，打通县域医疗发展的‘最后一公里’。”

人才是基层医疗长期面临的一大挑战。基层医疗机构的放射影像、病理影像能否满足同质化的诊断需求，取决于影像技术操作人员的技术水平与规范程度。张轶昊提出，数字技术与设备充分融合可以加速基层人才发展。除配备硬、软件之外，由于医疗行业的人才呈现出培养周期长、不稳定等特点，依靠现有人才培养机制，无法完全满足快速增长的基层医疗需求，政府、企业、协会各界要共同携手持续推进“人才培养”。

张轶昊还介绍，多年来，GE医疗充分整合优势资源，携手政府与行业协会，为基层临床医师、科室主任与医院管理层开展了系列性、多层级、多维度的培训，用人才培养打通县域医疗发展的“最后一公里”。GE医疗联合人民健康等相关单位开展“健康新征程，关爱走基层”公益行动已经走过20多个省份，举办超过100场活动，100多位业内专家参与，17,000多基层医生参与包括中国CT好技师大赛、专家交流培训、基层重疾筛查义诊等活动，同时利用GE医疗“E学E用平台”等线上线下结合的各种形式促进人才成长，弥补人才培养的窗口期，累计3万多基层医师受益。

张轶昊呼吁，提高县域医疗水平，社会各界要同心同力，GE医疗愿同社会各界一起加速国产创新制造，为加速打通县域医疗通往全民健康的“最后一公里”贡献“中国智慧”。