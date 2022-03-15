国家卫健委：抗原检测不能替代核酸检测 核酸检测仍是确诊“金标准”

在国务院联防联控机制15日召开的新闻发布会上，国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明表示，核酸检测是确定新冠病毒感染的一个“金标准”，抗原检测不能替代核酸检测。

“当抗原检测是阳性的时候，一定要拿核酸检测去做确认。但是核酸检测是阳性，不管抗原检测是阴性还是阳性，该被检者都要当做新冠病毒感染者或者确诊患者来采取措施。”李金明说。

抗原检测作为补充手段可以用于特定人群的筛查，有利于提高“早发现”能力。李金明介绍，抗原检测的特点是快速、简便，但核酸检测的敏感性比抗原检测要高100到1000倍，因为核酸检测有一个指数扩增的过程。如果感染新冠病毒，病毒含量在咽部达到每毫升100万甚至1000万，通过抗原可以检测出来。

李金明还表示，抗原检测和核酸检测的特异性不同。抗原检测的特异性可达99%，但在方法学上，核酸检测的特异性是100%。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）