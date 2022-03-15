抗原检测能不能代替核酸检测？自测后如何上报？这些关于抗原检测的知识你需要了解

人民网北京3月15日电 （记者张文婷）3月11日，国家卫健委发布通知称，国务院联防联控机制综合组决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。目前，已有5款新冠抗原自测产品正式上市。抗原检测与核酸检测有何不同？哪些人群适用抗原检测？群众购买抗原检测试剂的渠道有哪些？社区居民自测后如何上报结果？围绕这些问题，在今日的国务院联防联控机制发布会上，相关负责人做出了回答。

抗原检测不能替代核酸检测

国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明表示，抗原检测最大的特点是快速、简便，对相关重点人群加入抗原筛查，通过抗原检测，大部分人可以检测出相应结果，从而迅速控制疫情传播。

李金明介绍，抗原检测的应用人群主要有三类：一类是到基层医疗机构就诊的，比如有临床症状的，发热的，确定这个症状在5天之内的人员。核酸检测是阴性可以居家，再连续检测5天抗原。

第二类人员为隔离观察人员，包括居家隔离观察等人员。在测抗原的时候连续测5天，每天测1次，如果是阳性可能测出来，如果是阴性就不需要干预，直到解除隔离时候的最后一次核酸检测。

第三类人群是居民中希望自己做检测的人员。如果测出是阳性的，第一时间做核酸检测，阴性的就可以在家里必要的时候再测抗原。

谈及抗原检测与核酸检测有何不同时，李金明指出二者特异性不一样，“抗原检测特异性做的好的试剂可以达到99%，但核酸检测在方法学上它的特异性是100%，也就是说核酸检测在方法学上面没有假阳性，你做的它就是真的。所以核酸检测一直是我们确定新冠感染的一个‘金标准’。”

李金明强调，抗原检测不能替代核酸检测。当抗原检测是阳性的时候，一定要拿核酸检测去做确认。但是核酸检测是阳性时，不管抗原检测是阴性还是阳性，被检者都要当做新冠感染者或者确诊患者来采取措施。

新冠病毒抗原自测流程 来源：国家卫健委

居民可通过药店或网络渠道购买抗原检测试剂

新增了抗原检测方式，方便居民自行检测的需求。国家卫健委医政医管局局长焦雅辉表示，居民如果有抗原检测的需要，一方面可以就近到基层医疗卫生机构来进行抗原检测；也可自行通过零售药店或者网络渠道购买抗原检测试剂。

居民在家做抗原检测，结果呈阳性该怎么办？对此，焦雅辉解释称，如果阳性要向辖区社区进行报告，社区通知急救中心呼叫120专用救护车辆，把抗原检测阳性患者闭环转运到具有核酸检测条件的医疗机构再进行核酸检测，如果核酸检测阳性，再进入到感染者管理的流程。

她还特别提示，居家抗原检测居民一旦抗原检测阳性，所有用过的拭子、试管、检测卡一定要装在密封塑料袋，当工作人员上门时一定要把密封塑料袋带走交给医疗机构，按照医疗垃圾进行处理。