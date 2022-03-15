戴上动态心电图不敢动？大可不必

心慌、心脏突然“突突”地跳、心脏跳得忽快忽慢、心里空落落的、心脏跳得慢没有劲儿……生活中有不少人在出现心脏不舒服时大致都会用上这样的描述。有的人还伴有乏力、虚汗、喘憋、胸痛等不适。这时医生有可能让患者做24小时动态心电图（Holter），以便全天候了解心脏的健康情况。但由于很多人对于动态心电图检查存在一些误区，导致监测结果出现误差。今天，就让我们了解一下动态心电图。

全天候佩戴 无需住院就能查

对于心脏出现不适的患者来说，门诊心电图检查是最基本的也是必不可少的检查项目。而心电图中又分为普通的心电图和24小时动态心电图。由于动态心电图需要24小时佩戴，所以有很多人认为需要住院才能进行检查，所以拒绝了检查。但其实动态心电图不需要住院检查，设备不大，便于携带，可以让患者佩戴回家，在佩戴时间结束后按要求的时间再将机器送回医院。

背上“盒子”就躺平 或掩盖病情

这里必须强调一下普通心电图的局限性。普通心电图仅仅记录了患者就诊期间短时的心脏情况，不能保证完全、完整、可靠地提供医生需要的信息。比如，患者前一天晚间出现了心慌不适，第二天上午到医院看病，在就诊时患者不适症状已经缓解甚至消失。这时普通心电图监测的数据即使正常也不能判断患者发病当时的心脏情况。

而24小时动态心电图，是详细记录了患者24小时的心脏情况，包括吃饭、睡眠、工作、运动、情绪波动等不同情况，可最大程度“捕捉”到发病时的心脏情况。

如果在检查的过程中反而故意多休息少活动，就不能正确反映心电活动。当戴上动态心电图机器的时候，请忘记它的存在，正常地工作生活，若出现不适可以记录发生的时间点及症状，这样更利于医师判断。

做动态心电图 有三点需注意

不能接近强磁场 虽然动态心电图可以让患者佩戴回家，并不会受到走路吃饭睡觉等影响，但要注意在佩戴动态心电图检查期间要避免接触强磁场，强磁场会影响机器所检查出来的结果。

不能洗澡 患者在进行动态心电图检查的过程中是不能洗澡的，因为在洗澡的时候很容易让电极脱落，导致检查失败。

皮肤过敏 有些皮肤敏感的患者可能会因为对电极片过敏，而出现局部发红、瘙痒，甚至出现过敏性皮炎等现象。如果出现严重的皮肤过敏、皮肤破损等现象，请及时到皮肤科就诊。

文/陈兴华（北京世纪坛医院）