二手车有哪些猫腻？北京消协亲测14家平台

人民网北京3月15日电 （记者乔业琼）日前，国家发展改革委等七部门印发《促进绿色消费实施方案》（下称《方案》）。《方案》中要求，积极发展二手车经销业务，推动落实全面取消二手车限迁政策，进一步扩大二手车流通。为促进二手车交易市场的有序发展，探查二手车交易消费中存在的问题，切实保护消费者合法权益，近期，北京市消费者协会就“二手车交易消费问题”开展了调查体验工作。本次调查主要包括问卷调查、深访调查和体验调查三个部分。

近半数消费者反馈：所购二手车存在质量问题

在问卷调查环节，调查员通过线下街头拦访和线上问卷投放的方式开展本次调查，本次问卷调查的样本对象为2年当中在二手交易平台有过交易行为的消费者，共计回收有效问卷550份，了解消费者对于“二手车交易”的认知情况和意见建议等。

影响购车因素方面调查结果显示，超过半数的消费者购买二手车的原因是物美价廉，能够规避新车降价风险，有近六成的调查对象主要关注二手车价格高低。实际消费方面调查结果显示，34.18%的调查对象经历过合同中出现霸王条款的问题；其次是合同条款不明确，占比32.36%。45.64%的调查对象表示其购买的二手车存在质量问题。

现金奖励提现难：平台以各种理由拒绝操作

在深访调查环节，调查员在550份有效问卷的基础上，以“遭遇过典型问题、提出了较多建议”的标准，任意选取了40人，通过一对一的深度访谈，了解消费者在购买二手车过程中遇到的个性化问题。

深访调查过程中，有些受访者认为部分二手车商存在隐瞒车辆真实状况问题。部分消费者认为，二手车交易平台给出的很多是对车辆外观、内饰等一些显而易见的车况进行描述，对像车辆发动机、变速箱等重要部件的情况多数未作出详细的检测说明，如果车辆重要部件存在问题，为促进销售，商家可能会选择隐瞒车辆的真实状况。

深访调查过程中发现，有很多消费者对汽车之家极速版APP现金奖励提现问题进行投诉，表示自己通过邀请好友得到奖励，但提现时平台却以各种理由拒绝操作，消费者认为该平台涉嫌虚假宣传。

此外，还有受访者反馈遭遇过二手交易平台的不合理收费问题。受访者表示在瓜子二手车购买车辆时，平台在消费者本人不知情的情况下开通了车主保障服务，每月缴费60元，自动扣除。消费者认为平台没有告知费用具体情况擅自扣费，属于强制消费。

部分平台涉嫌违规操作

在体验调查环节，共选取了14家平台，其中线上交易网站10家，二手车交易市场4家。结果显示：

“人人车”平台涉嫌隐瞒真实车况问题。在卖车体验中，体验员联系“人人车”平台售卖一辆北汽新能源二手车辆，平台首先派遣了评估师进行了实地车辆检测，“人人车”在其平台上发布了该车售卖信息。随后，体验员发现，公示信息内容与实际检测结果有所出入，平台存在涉嫌隐瞒车辆真实情况，涉嫌虚假宣传。

“瓜子二手车”存在个人信息泄露问题。在体验调查中，体验员利用一张新办的移动手机卡，在“瓜子二手车”平台登记了联系方式，填写了车辆售卖的简要信息。随后，体验员并未在其他平台再次进行登记，但还是有“汽车之家”、“优信二手车”、“天天拍车”多个平台的车商主动联系体验员询问卖车详情。体验员询问其他平台的车商是如何得知自己的手机号码，车商解释是平台推送的客户信息。

体验员在“58同城”平台发现，商家发布有“可办理大量京牌包括京A，租赁和终身使用都可以办理”。

“第一汽车网”平台销售表示可带号买卖、租用京牌。

在“百姓网”平台浏览二手车专栏信息时，体验员发现大量有关“收购京牌指标”、“结婚过户”内容，在其中找到一则售卖路虎揽胜2018款二手车辆的页面，页面详情介绍中标注了“买车送京牌”的字样，体验员与商家沟通得知，此车为“背户出售”，是指商家与原车主签订协议，以视频、合同等风险把控手段有偿出售车辆北京牌照的使用权。这种做法属于违规操作，买卖双方均存在交易风险。