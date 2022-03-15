高德康：塑品牌稳中有进 强“智”造助产业升级

近日，波司登集团党委书记、董事局主席兼总裁高德康做客由人民健康主办的“国民消费”系列节目。高德康围绕品牌建设、产品创新、文化传播和企业社会责任等话题展开分享。

高德康谈到，波司登始终以“聚焦主航道、聚焦主品牌”为战略方向，尤其在疫情反复、持续暖冬的特殊情况下，坚持以品牌引领为核心，聚焦发力渠道、产品、品牌形象、用户等关键环节，增强企业的成长韧性。

质量是品牌的生命，确保质量安全、提升质量水平，是中国品牌迈向高质量发展的重要前提。高德康说：“45年来，波司登专注羽绒服主业，坚守匠心品质。未来将持续严控标准、提升品质，延续高端制造之路，助力产业链共同升级。”

高德康认为，在各行各业践行“中国产品向中国品牌转变”的今天，“中国制造向中国创造转变”是另一个鲜明的发展趋势，而创新是其背后的第一驱动力。“创新，是时代的要求、企业的灵魂。”在高德康看来，用户价值的变革推动着波司登产品结构升级，从功能、科技、时尚等方面不断重塑着产品核心竞争力。“‘结构性缺货’是传统服装企业的难题和通病，因此我们尝试将数字化和智能制造从前端销售向后端制造加速渗透，加快服装柔性化智能制造的反应能力。”他表示，下一步将探索构建企业的数字化平台顶层架构，重点突破用户、渠道、商品、零售、推广等全链条的数字化转型，把智能技术变为企业发力国际市场的战略优势。

“如今，追求个性化、差异化消费的年轻人，正越发被‘东方美学’吸引。我们契合当下国潮、国风文化消费的大趋势，在羽绒服的产品设计中创新融入晕染、水墨等国粹元素，承载年轻消费人群自信、独立的生活态度。随着对全球时尚文化的吸收借鉴，未来将不断提升中国服饰文化和时尚美学的影响力，展现来自东方的文化自信与品牌自信。”高德康说。

高德康认为，企业在为社会经济发展提供重要支撑的同时，也应不忘初心、积极承担起社会责任。随着企业的发展，企业所承担社会责任的维度和内涵也在不断拓展。他从三个层面分享了自己的理解：第一层是以匠心打造品牌，创造商业价值，为顾客提供优质产品和服务；第二层是成就员工，为他们提供创造性、非程式化的工作内容，向社会提供大量高质量的就业机会；第三层是要弘扬新时代企业家精神，履行社会责任。“我们不仅希望企业发展越来越好、品牌势能越来越强，更希望员工获得感越来越足、回馈社会越来越多。”高德康说，这是品牌的创业初心和使命，将持久践行下去。