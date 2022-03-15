新冠病毒抗原检测利于“早发现”

近日，为进一步优化新冠病毒检测策略，服务疫情防控需要，国务院联防联控机制综合组研究决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。什么是新冠病毒抗原检测？哪些人群需要做抗原检测？日前，记者采访了国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明。

“新冠病毒抗原检测可以间接反映是否感染新冠病毒。”李金明介绍，新冠病毒有4种结构蛋白，其中N蛋白是表达量最大的。个体感染新冠病毒后，N蛋白会出现在咽喉部。抗原检测就是检测N蛋白，是否检测到N蛋白就可以间接反映是否感染了新冠病毒。

抗原检测与核酸检测的不同点在于特异性和敏感性。李金明分析，抗原检测的特异性可以达到99%，而核酸检测的特异性能达到100%。特异性就是指检测结果为阳性，确实感染新冠病毒的概率。由于我国疫情防控做得很好，新冠病毒流行率可能只有百万分之一，使用抗原检测可能会出现假阳性。但没有关系，一旦抗原检测为阳性，再用核酸检测进一步确认即可。抗原检测的敏感性比核酸检测要低，但如果是感染早期、病毒浓度较高时，抗原很容易检测出来。

“新冠病毒抗原检测作为检测的补充手段可以用于特定人群的筛查，有利于提高‘早发现’能力。”李金明说，奥密克戎等变异毒株的出现，传染性很强，给疫情防控带来了挑战。在一些不具备核酸检测能力的基层地区，或者面向一些感染风险相对较高的集中隔离人员，使用抗原检测，可以不需要专门实验室和复杂仪器，以更短时间查出传染源。这样可以降低核酸采样检测人员的工作强度，也可以多一种病毒检测的手段。

“需要强调的是，抗原检测不能代替核酸检测。核酸检测依旧是新冠病毒感染的确诊依据。”李金明表示，在进行核酸检测确认的过程中，如核酸检测阳性，不论抗原检测结果是阳性还是阴性，均按照新冠病毒感染者或新冠肺炎确诊患者采取相应措施。

哪些人群需要做新冠病毒抗原检测？李金明说，首先是到不具备核酸检测能力的基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员。其次，隔离观察人员，包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员。第三，有自我检测需求的社区居民，比如有的居民觉得自己不小心接触到可能带有新冠病毒的物品，担心会被感染，可用抗原检测的方法自测。“抗原检测的频率一天一次就好，不需要太频繁去做。”

检测出阳性该如何处理？李金明说，在基层医疗卫生机构检测出阳性的人员，应该立即向辖区疾控部门报告，由急救中心按照新冠肺炎疫情相关人员转运工作指南，将抗原阳性人员转运至设置发热门诊的医疗机构进行核酸检测。隔离观察人员检测出阳性，应该立即进行核酸检测予以确认。居民自行进行抗原检测，检测出阳性的，不论是否有呼吸道、发热等症状，居民应当立即向所在社区（村镇）报告，由社区（村镇）联系急救中心按照新冠肺炎疫情相关人员转运工作指南，将居民转运至设置发热门诊的医疗机构，进行核酸检测。

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 07 版）