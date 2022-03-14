拆盲盒发现瑕疵品、诱导美容贷款……浙江消保委发布2021年度消费维权典型案例

人民网北京3月14日电 （记者乔业琼）拆盲盒发现瑕疵品、老人手机莫名购买保险、诱导美容贷款……近日，浙江省消保委发布2021年度消费维权典型案例，涉及医美、教育培训、金融、汽车、文娱、盲盒等多个消费热点领域、行业。

诱导美容贷款、频繁成立注销公司，美容院吸金套路翻新

2021年3月30日，消费者黄某向宁波市消保委投诉，称其在刷短视频时受“芊馥国际妊娠纹修复”广告诱导，来到位于宁波市鄞州区某美容院。美容院称根据黄某的情况可以修复妊娠纹80%，并且可以为其代为办理贷款，利息很低，黄某在服务人员的代为操作下办理了贷款。

接受4次修复治疗后，黄某仍看不到任何效果，便提出不再修复，要求停止借贷，美容院不予正面回应。不久黄某收到了贷款公司的催款信息。

经调查，被诉经营主体已于2021年3月5日注销，该公司大股东吴某在浙江省内的宁波、台州、温州、嘉兴，省外的扬州、厦门、郑州、合肥等多地频繁成立与注销公司。宁波市消保委及时帮助消费者结贷止损，并向职能部门报备，由诉转案。2021年4月14日，宁波市鄞州区市场监管局联合区卫生健康局对该美容机构未取得医疗机构执业许可证、营业执照注销后仍继续经营等行为依法进行处罚，责令其立即停止经营活动。

股权变更、经营困难，早教机构突然关门

2021年9月2日，宁波市海曙区天一广场某早教机构因股权变更、经营困难等问题突然关门，引发学生家长群体投诉。

经测算，该早教机构应退课时共计1.7万节，涉案金额达252万元。为妥善处置该群体事件，宁波市海曙区消保委、区市场监管局执法人员第一时间约谈该机构负责人，并联系区法院启动诉调对接程序。区矛调中心、法院、公安、市监、消保委、街道多部门联合，区法院根据家长申请，及时查封冻结了相关主体名下财产。

经过连续6天工作，确定两种解决方案：一是转校继续学习；二是原股东卢某筹集40%课时资金，打入区人民法院执行账户用于退费，消费者先行领取部分课时费用，剩余费用以诉讼方式解决。截至2021年10月，按总课时费40%的比例为176名家长办理退费73万余元，118名家长办理转课手续，70余名家长自行协商处理完毕，其余家长坚持通过诉讼途径解决纠纷。

浏览网站弹出“保险”窗口，老人莫名购买保险

2021年2月，消费者任某到舟山市岱山县消保委投诉，称其在使用手机浏览网站时，弹出一个“保险”窗口，莫名被扣了395.5元。

消保委工作人员仔细查看保险合同条款后发现，APP首页规则中表明该保险是癌症类医疗险，首保年龄限制在0-80周岁，续保才能超出80周岁。而任某被扣钱时是2020年12月，其身份证显示当时已满81周岁，扣除的保费为395.5元，保险费率表对应的年龄段为76-80周岁，显然不能按照这个标准进行收费。

为防止老人被继续扣费，工作人员为老人先行停止继保，并主动联系位于上海的保险公司总部，指出该公司在订立合同过程中存在瑕疵，应在合同生效前认真审核消费者的身份信息。按照《中华人民共和国民法典》第一百四十七条规定，基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。当日，任某就收到了保险公司退回来的全额保费。

线上平台订车“低首付”，实则承诺不兑现

2021年10月，消费者张某到金华市磐安县消保委投诉，他在网上了解到通过某APP可以低首付购车，于是下载了该APP并联系客服。

客服审核通过后，发链接让其先支付订金3000元，预定了凯迪拉克ct5豪华版汽车。不久后，客服通知张某有现车，要求其通过APP支付首付款24600元。后客服又告知张某车辆价格太高审核通不过(付款之前客服明确承诺可以通过审核），要求张某换个便宜的车，于是张某又将车换成了名爵6pro，客服承诺再补首付款2300元就可以办理，但没过多久又改口说办不了。至此，张某一共支付订金3000元和首付款24600元，共计27600元，客服承诺退款却迟迟未到账。

接到投诉后，消保委工作人员第一时间联系该公司，了解到消费者反映的情况属实。经过多次调解，商家最终同意将定金和首付款全额退还消费者。

影院删减片尾“彩蛋”，强制结束电影

2021年2月25日，消费者徐某网购了两张某电影的门票，票上宣称“片尾有3个彩蛋，不要错过”。但在实际观影过程中，影院在片尾3分钟左右、尚有多人未离场的情况下强制结束电影，致使消费者剩余2个“彩蛋”没有看到。消费者认为影院的做法不合理，要求其后续播放电影时将电影“彩蛋”播放完整，同时希望影院完善投诉处理机制，在院内醒目处公示相关投诉联系方式。

经金华市永康市消保委调解，影院提出让消费者自选时间免费再看一次电影的方案，并及时在前台位置的意见箱上公示了投诉电话。

幸运转盘套路深，谨防“中奖”变“入坑”

2021年5月，湖州市安吉县消保委接到消费者谈某投诉，称其在某景区内的土特产店购买了一包笋干，扫了商品外包装二维码后出现幸运转盘，宣称充值19.9元返50元话费，于是消费者根据页面提示付款19.9元，后既无法兑换奖品又不能退款，遂向消保委投诉。

工作人员到达该土特产店后，用自己的手机进行扫码核实，扫码后跳转到产品生产企业的宣传页面，页面下方不显眼处有“进入幸运转盘”的提示按钮，点击进入完成抽奖后，页面显示“充值19.9元获得50元话费”。而充值后又会得到提示需要下载一个APP再充值30元才能完成奖品兑换，两次支付金额加在一起已接近50元。同时，充值在APP中的30元购买不了该APP里最便宜的商品，也无法提现，需要继续充值才能将30元用掉，环环相扣，套路很深。

工作人员根据产品外包装上的厂家信息联系了该公司负责人。经了解，该厂家为宣传企业，委托一家网络公司设计二维码扫码内容，并未要求网络公司制作幸运转盘，该幸运转盘为网络公司自行加入的链接。工作人员立即要求厂家联系网络公司在商品二维码扫出页面中去除无关内容，并组织厂家和投诉人进行调解，最终将充值费用退还给了消费者。

拆盲盒发现瑕疵品，商家不换不退不合理

2021年1月8日，台州市椒江区市场监管局接到消费者马某投诉，称其在椒江区某玩具店购买了2个盲盒，价格为79元/个，现场打开盲盒时却发现两件商品都存在质量问题。商家将其中一个盲盒产品通过胶水进行修复，另一件商品消费者要求退货退款或者更换完好的盲盒，商家却明确表示不退不换。

椒江区市场监管局受理投诉后，立即向该玩具店了解情况，并组织双方当事人进行现场调解。商家认为盲盒制作过程中存在涂色不均、轻微划痕等情况均属于正常现象，消费者抽到的盲盒本身设计宽松，不涉及产品有严重瑕疵，因此拒绝退货。消费者则认为如果不存在质量问题，商家可当面说明，并不需要用胶水进行黏贴。经过工作人员的耐心调解，双方最终达成一致，由玩具店更换完好的盲盒产品。