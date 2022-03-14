封志纯：解决“小胖墩”问题 既要加强“防”也要提升“治”

中国人民解放军总医院儿科医学部主任、中国人民解放军医学科学技术委员会优生优育专业委员会主任委员封志纯

人民网北京3月14日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“多措并举应对儿童肥胖 助力儿童健康成长”专场座谈上，中国人民解放军总医院儿科医学部主任、中国人民解放军医学科学技术委员会优生优育专业委员会主任委员封志纯表示，做好儿童肥胖防控，促进儿童整体健康，既要加强“防”的力度，也要提升“治”的水平，建立覆盖全生命周期、全链条、全方位的防治体系。

近年来，我国在儿童肥胖防控方面开展了大量工作，也取得了阶段性成效。但仍需社会各界共同努力、高度重视、强化责任、落实举措，切实解决“小胖墩”等突出问题。

封志纯认为，应对“小胖墩”问题，应坚持预防为主，政府、学校、医疗机构、家庭和个人多方参与。同时，也要在临床研究、指南制定、精准治疗等方面下足功夫。“解决儿童肥胖问题，需要国家加大投入力度，不但要加强基础建设，还要投入到系统地临床研究当中，根据我国儿童肥胖实际情况制定相适应的规范诊疗方案及临床指南”。

在儿童肥胖防控事业当中，各方力量都扮演着重要的角色。封志纯认为，对于医疗机构来说，要加强儿童发育专业的学科建设，重视儿童体格发育健康，将儿童肥胖防治纳入儿童医院、妇幼保健院以及综合医院儿科等机构的重点业务工作。同时，要加强儿童发育相关的医联体建设，将这项工作逐级逐层推广到基层社区当中，形成上下联动的网络，有效推动新知识、新技术下沉，及时收集反馈新问题、新需求。

“而作为一名医务人员，在儿童肥胖防控当中也要当好‘主力军’，团结带动更多力量，共同投入到这项事业中。”封志纯建议医务工作者，一是要融入学校、家庭、社会防控体系，提升预防和医疗工作的结合度，以点带面做好科学普及工作；二是要加强临床研究，积极共享协作，提升科研能力和数据库建设能力；三是要加强儿童营养相关的继续教育，积极投入、主动学习，及时更新相关知识技能，使自己永远站在儿童肥胖防治的学术前沿，为老百姓、为儿童提供更好的服务。