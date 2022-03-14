高珊：制定行动计划 进一步延缓儿童肥胖发展态势

民革中央科教文卫体委员会委员、妇幼健康研究会妇女儿童肥胖控制专业委员会主任委员、北京朝阳医院西院内分泌科主任高珊

人民网北京3月14日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“多措并举应对儿童肥胖 助力儿童健康成长”专场座谈上，民革中央科教文卫体委员会委员、妇幼健康研究会妇女儿童肥胖控制专业委员会主任委员、北京朝阳医院西院内分泌科主任高珊建议，进一步发挥政府主导作用，发挥医生主体责任，制定实施涵盖肥胖预防到治疗各个层面的行动计划，进一步延缓儿童肥胖发展态势。

“据相关数据显示，我国6-17岁的儿童青少年超重肥胖率近20%，6岁以下儿童超重肥胖率超过10% 。儿童肥胖不仅会影响青少年身心健康，也会进一步加快成年时期慢性病的发病趋势，对劳动力、社会经济负担都会造成一定的影响。”高珊表示，儿童肥胖已成为威胁儿童身心健康的重要公共卫生问题。近年来，在相关部门及社会各界的共同努力下，针对儿童肥胖问题结合早防、早治以及合理膳食宣教系列工作已经开展，并出台了干预措施。

高珊介绍，妇幼健康研究会妇女儿童肥胖控制专业委员会于2021年发布了《中国儿童肥胖的评估、治疗和预防指南》，对儿童肥胖、预防、评估、筛查以及治疗作出系统化规定，用于指导临床饮食以及保健人员对儿童肥胖进行综合管理。她认为，对于10岁以上不能缓解肥胖的孩子需要及时进行血糖、血脂、血压筛查和监控，尽早遏制疾病向成年人慢病的过渡和持续。

高珊建议，应以政府为主导，制定实施涵盖肥胖预防到治疗各个层面的行动计划，提升医疗服务水平和儿童肥胖多学科诊治中心落地实施，强化家庭责任引导，普及健康科普教育，践行健康生活方式，形成政府、家庭、校园联动机制。“希望从措施制定、科学研究以及医疗服务延伸等多个方面，建设全国儿童肥胖医联体，由专业人员提供肥胖预防的知识和技能，让更多技术延伸至基层，进一步延缓儿童肥胖发展态势”。