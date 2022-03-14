王震：多措并举助推“惠民保”行稳致远

中国社会科学院经济研究所研究员博士生导师王震

人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在京举行。在“推进全民健康 构建多层次医疗保障体系”专场座谈上，中国社会科学院经济研究所研究员博士生导师王震围绕医疗保险主题进行交流分享。他建议，多措并举助推“惠民保”健康平稳发展，使其成为中国特色医疗保障制度的有机组成部分。

针对商业保险、基本医疗保险和定制型商业保险之间的区别，王震从参保、缴费和待遇三个方面进行了分析：第一，参保方面，商业保险属于“自愿但有风险选择”，即任何人都可以自愿参加，但是保险公司可以进行风险选择，根据不同风险确定相应的均衡费率，甚至可以拒保；基本医疗保险属于强制参保，符合条件的居民或者职工都应参加，无任何风险选择；定制型商业保险属于“自愿但无风险选择”，即公众可自愿参保，但保险公司一般不进行风险选择，只要符合条件的居民都可以参保。

第二，缴费方面，商业保险是“看人下菜碟”，如果高风险参保者，比如有不良的生活习惯或者既往疾病史，会被收取较高的参保费；基本医疗保险是按照统一的费率收费，遵循“收入高者多缴费”的原则。城市定制型商业保险的费率一般是固定费率，实行统一的团体费率。

第三，待遇方面，商业保险参保者的待遇保障与缴费数额成正比；基本医疗保险参保者的待遇标准，按照国家医保局制定的全国统一的医保待遇清单执行；定制型商业保险参保者待遇保障的特征，一是补充型，即基本医保待遇之外的个人自负费用的保障；二是城市定制，根据不同地区的经济社会发展状况、居民的需求状况，每个城市制定一个保障待遇包。

王震认为，“惠民保”行稳致远的关键是“划清界限，明确责任”。“惠民保”的持续发展需要政府部门和商业保险公司来合作完成，“政商合作”的前提是要划清政府部门和商业保险公司的责任界限。

首先需要明确的是行政干预的界限，不能把城市定制型商业医疗保险办成“第二医保”，不承担定制型商保的资金风险。而对定制型商保的“政府背书”也要慎而又慎，“普惠保”最终还是一款商业保险。

王震建议，政府部门需要在如下几个方面有所作为：第一，要加大宣传力度，协助商业保险公司做好组织宣传工作，提高宣传效果；第二，为“普惠保”提供经办服务和网络平台；第三，提供支付管理平台；第四，将“普惠保”纳入一站式结算平台，做好待遇衔接；第五，在许可的范围内，提供相应的数据资源，以便商业保险公司能根据老百姓的需求，设计出更具针对性的产品；第六，加强对“普惠保”的监管，避免出现重大社会风险事故。