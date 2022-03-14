北京：出现6条京外输入传播链条

3月12日16时至13日15时，本市新增本土新冠病毒感染者8例，其中确诊病例6例、无症状感染者2例，朝阳区、海淀区各4例，其中海淀区4例为家庭聚集性疫情。昨日，北京市第289场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，通报本市最新疫情并回应市民关切。自3月7日以来，本市累计报告30例本土新冠病毒感染者，涉及5个区，出现了6条京外输入传播链条，呈现点多面广特点。“境外输入、京外输入”是当前首都疫情防控关键，本市将从严从紧从快执行进返京各项防控政策措施，所有进返京人员要加强健康观察，加强自律自防。

在昨日的发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任杨鹏介绍了新增感染者详情。

感染者23：现住朝阳区双井街道富力城D区19号楼，工作地点为朝阳区建外街道建外SOHO 8号楼。自述于3月9日出现干咳等症状，为感染者19的密切接触者，3月12日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者24、25：两人为夫妻关系。现住朝阳区小红门乡鸿博家园一区9号楼，均已退休。3月9日作为感染者11的同单元人员，3月11日进行集中隔离。3月12日两人核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。感染者24临床分型为轻型，感染者25临床分型为普通型。

感染者26：现住朝阳区黑庄户乡双桥嘉园4号楼，工作地点为朝阳区劲松街道富顿中心A座，为感染者19的密切接触者，3月12日报告核酸检测结果为阳性，3月13日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者27至30：为一起家庭聚集性疫情。感染者27、28为夫妻关系，感染者29、30为感染者27、28的女儿和女婿。现住海淀区海淀街道三义庙北17号楼，为感染者8同单元人员。3月12日4人核酸检测结果均为阳性，3月13日感染者27、29诊断为确诊病例，临床分型均为轻型；感染者28、30诊断为无症状感染者。

杨鹏表示，上述人员均已转至定点医院治疗。目前已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控。

杨鹏介绍，根据市疾控中心对感染者11、12的样本进行全基因组测序结果显示，病毒均属于奥密克戎变异株（BA.2进化分支），与本市既往本土和输入性病例的同源性较低，其中感染者11与其到访过的京外地区于3月4日通报的奥密克戎病例高度同源，感染者12与其到访过的京外地区于3月5日通报的奥密克戎病例高度同源。

3月7日以来，本市累计报告30例本土新冠肺炎病毒感染者，涉及5个区，出现了6条京外输入传播链条，呈现点多面广特点。其中一条传播链条中有两个家庭全员感染；另一条传播链条中的首发病例返京后活动轨迹较多，涉及汽配城、美食城、海鲜市场等多个人群密集场所，密接人数较多，增加了防控难度；还有一条传播链条中的首发病例返京后聚餐引发了聚集性疫情，目前同餐10人中已有4人被确诊。