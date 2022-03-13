国务院联防联控机制昨日召开电视电话会议，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。

孙春兰指出，近期我国疫情多发频发，防控形势复杂严峻。疫情较重地区要从严从紧开展防控工作，扩大核酸筛查范围，加快流调排查和转运隔离，严格落实集中隔离、居家隔离、封控区和管控区管理措施，彻底阻断社区传播，用最短时间实现社会面清零。疫情防控的重中之重是外防输入，重点是口岸，关键是闭环，人、物、环境同防，定点医院、隔离酒店、机场码头的工作人员以及跨境货车司机等环内人员不能与环外人员接触，坚决守住外防输入防线。学校等人员聚集场所要压实“四方”责任，加强日常健康监测，提高核酸检测抽检比例，防止出现聚集性疫情。要针对奥密克戎传播特点，推广“抗原筛查、核酸诊断”监测模式，群众可自行购买检测，有利于做到早发现，提高监测预警灵敏度。各地各部门要切实负起责任，加强督查问责，慎终如始抓好疫情防控工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

据新华社