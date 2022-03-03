全国政协委员凌锋：基层医疗发展离不开互联网

位于北京西南二环外的地标建筑宣武医院“颅脑大厦”内，全国政协委员、宣武医院神经科首席专家凌锋正在为即将召开的全国两会作最后的准备。

“这是我在本届政协履职的最后一年，也是我准备提案最多的一年。”71岁的凌锋朗声笑道。今年，这位中国志愿医生发起人准备了7份提案，其中两份都有关中国志愿医生队伍的建设及如何发挥更大作用。

数据显示，中国志愿医生自2017年成立以来，已经有5000多位医护人员注册。他们秉持“扶贫、义诊、救灾、援外”的使命，先后赶赴206个原国家级贫困县，义诊3万多病人，操作了100多台高难度手术。“乡村振兴很重要的一部分在于基层医疗水平的提升，在此过程中，如何有效培养基层医疗人才，是我们一直在思考和努力的。”凌锋说。鉴于此，中国志愿医生在全国建立了192个专业工作站对当地长期帮扶，以留下一支“带不走的医疗队”。

与此同时，凌锋和她的中国志愿医生团队始终认为，互联网因其可以跨越地域限制，是提高基层医疗水平“离不开的工具”。2020年，凌锋公益基金会联合阿里健康等一起开展基层医生培训公益项目，意在通过三甲医院医生为偏远地区县域医生网上授课等形式，帮助提升县域医院实用临床能力，从而提升对广大基层老百姓的健康服务水平。

截至2022年2月28日，上述项目已经覆盖了青海玉树州、四川阿坝州、陕西渭南、甘肃礼县、河北巨鹿等412个县医院的近9000名基层医生，累计培训人次超6万。

“在基层调研走访中我们发现，相比县城，很多不发达地区的村里老人、残疾人和慢性病患者更需要帮助。”凌锋介绍，在农村尤其是易地搬迁安置点，上述人群的康复服务需求巨大。而多数村医受医疗水平的限制，加之村卫生室里也没有配置康复器材，难以指导病人进行康复训练。

正因如此，在去年全国两会上，凌锋提出了向村卫生室投放“康复健康小屋”的提案。小屋内配备10种康复器材、3种理疗仪、心电图机、血压计、智能投屏彩电等器具。同时，利用“康复健康小屋”切实地帮扶村医，把村医纳入网上寻医问药网络，提高村医水平，守好老百姓健康的头道大门。

“在这个过程中，互联网同样大有可为。”凌锋说，通过阿里健康搭建的互联网平台，各县的卫健部门都可以随时查看村医工作进程、服务人数，督导考核。同时通过基层医生培训公益项目，免费给各村医、各县医院短缺专科推送中国志愿医生专家视频课程。

提案提出后，得到了相关部门的高度重视。凌锋介绍，一年来，“康复健康小屋”已推广到云南、贵州、四川、陕西、海南等12个省，100个小屋得以建成，每个小屋都有一名中国志愿医生定点帮扶三年，接受“两病中康(高血压、糖尿病、中医适宜技术、康复基本技术)”的培训，为村民的基本健康和康复治疗保驾护航。

“互联网很重要的作用在于均值化，这对改变中国医疗资源不均衡的现状有很大的意义。这样，中国广大基层的健康保障就能得到很好地落实，‘健康中国’的基层网底就能比较好地筑牢，我也能够比较安心地‘退休’了。”凌锋说。她希望，通过互联网的帮助，能够实现“十四五”期间建立10万至20万个“康复健康小屋”以及中国志愿医生的工作站的目标。