多为农村青年搭建交友平台

近年来，农村大龄未婚男青年成为一些地方的社会问题。对此，全国人大代表、共青团慈利县委副书记向伟艺表示，自己工作过的农村，也存在这样的现象。看起来是个婚恋问题，其实不是一个人的问题，是多方面的，解决起来也要多管齐下。

他表示，首先，青年人需要更加努力，提升自己，这样才能更有优势。其次，当地也要努力发展经济，这对于个人是重要的加分项。

“比如我曾经工作过的一个村，以前是当地有名的贫困村，连道路都不通，非常不方便，大家开玩笑说全县的女孩子都不愿意嫁过去。通过几年的脱贫攻坚让村里有了翻天覆地的变化，水、电、路都有了保障，汽车能开到家门口了，村里人都跟着沾光，除了自己生活便利了，其他村的姑娘也愿意嫁过来了。”

另外，村里还要发展产业，有了产业，一方面能留得住人，尤其是年轻人，另一方面，别人嫁过来，也能就近就业，这些都是吸引力，也是当地青年婚恋的优势。

向伟艺称，相关部门也应该多为年轻人提供交友的机会和平台，城市青年相亲的机会多一些，农村本来就人员流动性不足，多搭建平台，也有助于青年男女更好地寻找幸福。

而针对一些地方的“天价彩礼”引起热议的问题，向伟艺表示，彩礼的问题是存在的，十万八万的行情价，相对于部分农村青年来说，还是比较高的。值得注意的是，农村有特殊的生态，作为熟人社会，村民互相都认识，大家每天接触的新鲜事物不多，很容易聚在一起谈论东家长西家短，这就容易形成攀比心理，有时候不愿意成为别人的话题，可能会硬着头皮讲排场。

这些都需要移风易俗，比如出台相关规定，遏制天价彩礼。同时，也应规定不能铺张浪费，逐渐引导大家降低结婚成本。“就我了解到的情况，现在很多年轻人外出务工，接触的新事物多了，观点态度都有了变化，所谓天价彩礼的现象变少了，很多时候也都是商量着来。”他说道。

文/本报记者 李泽伟