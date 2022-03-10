用科技助力 提升“脱单”成效

目前，我国老龄化、少子化的人口结构危机日益加剧，尽管各级部门、群团组织了不少助力婚恋交友活动，但“脱单”成效仍不明显。对此，全国政协委员、广东省政协提案委员会专职副主任熊水龙于两会期间提交了提案《关于加强大龄未婚人员婚恋服务工作力度的建议》。

熊水龙认为，目前大龄未婚青年等群体的婚姻服务工作中存在如下问题：组织保障有待健全，相关部门与群团组织各自为政；配套服务政策有待完善，对婚恋服务规范管理的指导意见和提升婚恋服务质量的实施方案有待完善；科技助力婚恋交友精准服务水平有待提升；农村大龄未婚男子越来越多。

为此，他在提案中建议，首先应健全组织保障工作，把大龄单身青年婚恋交友公共服务，列入各级政府十件民生实事之一，纳入地方年度重点目标考核任务；建立健全覆盖相关部门、群团、社区、民营机构和社会组织等的鹊桥联谊机制；建立由各级政府主管领导牵头的，由政数局、民政、公安、科技和群团等多部门参与的联席会议工作机制。

婚介固定场所也必不可少，他认为应引导机关、事业单位、工业园区、社区等，建立常态化、主题化、项目化的婚介固定场所，建设有温度、有暖度、有热度的婚恋服务之家，提供公益性的培训、联谊等多元多样、可信便捷的婚介服务。此外对各种平台、机构的“红娘”也要进行规范化和专业化培训指导，建立“红娘”资格准入制度和促成“脱单”的激励机制。

相对于以上所提到的“保障”，“科技”更像是实现“脱单”的手段和渠道。熊水龙建议用科技助力“脱单”，打造具有公信力的婚恋服务精准对接平台。在此过程中，首先要引导各单位及社区主动开展婚恋普查，摸准单身成年人婚恋需求，将婚恋普查数据纳入社区公共服务平台数据管理。

在数据的基础之上，可进行科技成果转化对接，由政府或民政部门牵头建设全国数据共享的婚恋交友服务精准对接平台，提供安全可靠的公益性“红娘”服务。利用人工智能技术，研究智能匹配算法，做好大数据分析和婚恋需求预测，精准匹配男女婚恋交友需求，定期推送婚介活动信息，增加“脱单”机会。

“最后，要高度重视农村大龄单男工作”，熊水龙建议以县为单位建立农村大龄单男数据库，将其纳入帮扶重点进行一对一的帮扶，“脱单” 先脱贫，在脱贫的基础上解决其成家立业问题。

文/本报记者 郭慧敏