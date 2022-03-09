付费后“失联”、假借“双减”停业……中消协揭露四大校外教育培训乱象

人民网北京3月9日电 （记者孙红丽）3月9日，中国消费者协会发布《2021年校外教育培训领域消费者权益保护报告》（以下简称《报告》）指出，当前校外教育培训行业依然存在合同纠纷多、售后问题难解决、虚假宣传手段多、预付式消费风险大等诸多问题。其中，有些培训机构特别是线上培训机构在消费者付费后“失联”，部分非学科类机构假借“双减”政策，关门停业，拒不退款；部分培训机构为规避“不得一次性收取超过3个月费用”的规定，采取买3个月赠3个月课程、分班次付款等方式，变相提高单次课程和总的培训费用。

《报告》认为，自教育部、市场监管总局等有关部门根据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，陆续出台相关监管措施并开展市场整顿行动以来，消费者权益保护程度总体上得到了明显提升。

但由于相关法规政策配套滞后、监督管理机制不够健全、疫情和行业政策冲击以及消费者缺乏理性消费意识等，校外教育培训领域消费侵权多发、消费维权困难等现象仍然存在。

《报告》指出，当前校外教育培训行业依然存在诸多问题：一是合同纠纷多。培训机构在制定格式合同时，存在诸多对消费者不公平条款。部分培训机构利用消费者合同意识淡薄，甚至不与消费者签订正式合同，或者销售人员代替消费者签订合同。

二是售后问题难解决。售后服务渠道不畅通，有些培训机构特别是线上培训机构不重视售后服务，在消费者付费后“失联”；部分培训机构因经营不善关门跑路、拒绝或拖延退费、设置苛刻退费条件等；部分非学科类机构假借“双减”政策，关门停业，拒不退款。

三是虚假宣传手段多。虚构学员培训案例、师资力量和培训效果，编造消费者评价数据；夸大培训机构实力，实际教学质量与体验课、试听课质量相去甚远；部分培训机构为售卖课程，刻意隐瞒部分职业资格证考试报名条件限制，诱导消费者缴费，甚至消费者提出质疑后，承诺可以帮其伪造学历或工作经历。

四是预付式消费风险大。一些培训机构以折扣优惠诱导收取大量预付费，后因经营不善、资金链断裂，倒闭、跑路后预付费用难以追讨；部分培训机构为规避“不得一次性收取超过3个月费用”的规定，采取买3个月赠3个月课程、分班次付款等方式，变相提高单次课程和总的培训费用；有的预付费用时被诱导办理“消费贷”，机构关门后无法上课却仍需按期还贷。

《报告》认为，当前校外培训作为教育培训体系的重要补充，仍有强大消费需求，随着相关政策逐步落地，行业调整伴生的消费风险还会陆续释放，强化校外教育培训消费者权益保护要引起高度重视。

《报告》从强化消费者权益保护角度提出六点建议：一是完善相关立法，将现有政策中关于培训机构性质界定、设立审批等，探索以制定“社会教育促进法”的方式提升固化，推进其发展规范化、法治化；二是加强协同治理；三是进一步明确监管主体及其职责，加强监管体系内外部的沟通协调；四是建立日常监管执法机制；五是加大培训机构违法行为查处力度，保障消费者预付资金安全；六是发挥行业自律作用，引导培训机构合理定价、规范服务。